"Проще отморозиться, чем стать Сахаровым". Режиссер "ДМБ" Роман Качанов о демарше Москва-Рига

Создатель культовых фильмов начала 2000-х "ДМБ" и "Даун Хаус" режиссер Роман Качанов отказался от премьеры своей новой картины "Марш утренней зари" в Москве, чтобы "вольно или невольно не поддерживать агрессию и адище, создавая фон благополучия". И приехал в Ригу. 8 августа на экране Splendid Palace, наверное, в последний раз встретятся Артемий Троицкий и Гарик Сукачев — сегодня они по разные стороны фронта. Фильм стал кинодебютом 60-летней Жанны Агузаровой и множества юных актеров. На предпремьерном показе в формате юрмальского "квартирника" автор поделился своими размышлениями о фильме и времени.

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"Верю я, ночь пройдет, сгинет страх. Верю я, день придет, весь в лучах..." - пела в начале 90-х лучезарная гостья из будущего Жанна Агузарова. В те годы юный режиссер Роман Качанов снимал в Риге свой первый фильм "Не спрашивай меня ни о чем" с Юозасом Будрайтисом и Эммануилом Виторганом, где события смело закручиваются вокруг лаборатории по сдаче анализов на спермограмму.



"Работа выполнена. Один взял слово. Мы возвращаемся в ночь" - этой песней Бориса Гребенщикова заканчивается новый фильм Качанова "Марш утренней зари". Коллеги недоумевали, ну почему у кино о добре и свободе такой мрачный финал? Режиссер тогда и сам до конца не понимал, но что-то чувствовал. Пост-продакшн завершал уже после 24 февраля 2022 года, когда "воздух стал таким отвратительно густым, что невозможно было дышать". Закончив работу, режиссер похватал чемоданы, детей и покинул страну.

"Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!"

Качанов вырос в семье мультипликатора и своего полного тезки - создателя "Чебурашки" и "Тайны третьей планеты" Романа Качанова. Впоследствии в картины сына не раз мистическим образом забредали плюшевый ушастик и композитор Владимир Шаинский (оба присутствуют и в последней работе).

Сценарии к ставшим культовыми на рубеже веков фильмам "ДМБ" и "Даун Хаус" Роман писал вместе с однокурсником Иваном Охлобыстиным. Их шуточки о России и русских оказались мрачными пророчествами.

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Судите сами. Там и "суд за растление несовершеннолетней гражданки Украины", и "сожительство с ответственным секретарем Совета безопасности за большие деньги", и "платиновый "Американ Экспресс" не везде принимают, тем более в этом гадюшнике", и "генерал всё-таки иногда искажает действительность - по привычке, противника дезинформирует", и "я тут недавно видел сверхсекретные карты Генштаба — там нет Америки".

А также "сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию. С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек — наш военком", и "армия — не просто доброе слово, а очень быстрое дело - так мы выигрывали все войны", и "может, бахнем? Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!", и "русский солдат никогда не сдаётся. Один хрен ему терять нечего. Это и есть наша главная военная тайна".

Сегодня пути-дорожки бывших успешных соавторов радикально разошлись. Разметало и остальных коллег по цеху. Труднее всех пришлось тем, кто плотно подсел на госфинансирование, а таких, по мнению старательно избегавшего государственных благ Качанова, 99 процентов: "Многие из них довольно плотно упакованы. Почему они молчат — спросите лучше у них".