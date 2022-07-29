"Проще отморозиться, чем стать Сахаровым". Режиссер "ДМБ" Роман Качанов о демарше Москва-Рига

Создатель культовых фильмов начала 2000-х "ДМБ" и "Даун Хаус" режиссер Роман Качанов отказался от премьеры своей новой картины "Марш утренней зари" в Москве, чтобы "вольно или невольно не поддерживать агрессию и адище, создавая фон благополучия". И приехал в Ригу. 8 августа на экране Splendid Palace, наверное, в последний раз встретятся Артемий Троицкий и Гарик Сукачев — сегодня они по разные стороны фронта. Фильм стал кинодебютом 60-летней Жанны Агузаровой и множества юных актеров. На предпремьерном показе в формате юрмальского "квартирника" автор поделился своими размышлениями о фильме и времени.
"Верю я, ночь пройдет, сгинет страх. Верю я, день придет, весь в лучах..." - пела в начале 90-х лучезарная гостья из будущего Жанна Агузарова. В те годы юный режиссер Роман Качанов снимал в Риге свой первый фильм "Не спрашивай меня ни о чем" с Юозасом Будрайтисом и Эммануилом Виторганом, где события смело закручиваются вокруг лаборатории по сдаче анализов на спермограмму.
"Работа выполнена. Один взял слово. Мы возвращаемся в ночь" - этой песней Бориса Гребенщикова заканчивается новый фильм Качанова "Марш утренней зари". Коллеги недоумевали, ну почему у кино о добре и свободе такой мрачный финал? Режиссер тогда и сам до конца не понимал, но что-то чувствовал. Пост-продакшн завершал уже после 24 февраля 2022 года, когда "воздух стал таким отвратительно густым, что невозможно было дышать". Закончив работу, режиссер похватал чемоданы, детей и покинул страну.
"Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!"
Качанов вырос в семье мультипликатора и своего полного тезки - создателя "Чебурашки" и "Тайны третьей планеты" Романа Качанова. Впоследствии в картины сына не раз мистическим образом забредали плюшевый ушастик и композитор Владимир Шаинский (оба присутствуют и в последней работе).
Сценарии к ставшим культовыми на рубеже веков фильмам "ДМБ" и "Даун Хаус" Роман писал вместе с однокурсником Иваном Охлобыстиным. Их шуточки о России и русских оказались мрачными пророчествами.
Судите сами. Там и "суд за растление несовершеннолетней гражданки Украины", и "сожительство с ответственным секретарем Совета безопасности за большие деньги", и "платиновый "Американ Экспресс" не везде принимают, тем более в этом гадюшнике", и "генерал всё-таки иногда искажает действительность - по привычке, противника дезинформирует", и "я тут недавно видел сверхсекретные карты Генштаба — там нет Америки".
А также "сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию. С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек — наш военком", и "армия — не просто доброе слово, а очень быстрое дело - так мы выигрывали все войны", и "может, бахнем? Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!", и "русский солдат никогда не сдаётся. Один хрен ему терять нечего. Это и есть наша главная военная тайна".
Сегодня пути-дорожки бывших успешных соавторов радикально разошлись. Разметало и остальных коллег по цеху. Труднее всех пришлось тем, кто плотно подсел на госфинансирование, а таких, по мнению старательно избегавшего государственных благ Качанова, 99 процентов: "Многие из них довольно плотно упакованы. Почему они молчат — спросите лучше у них".
Печальным сюрпризом для режиссера стало участие Гарика Сукачева в съемках клипа-поддержки "Я остаюсь, чтобы жить".
"Думаю, тут ситуация, когда проще отморозиться, чем стать Сахаровым, - комментирует Роман Качанов комментирует демарш Сукачева. - Это мы их воспринимаем, как лидеров мнений и предводителей уездного дворянства, но они обычные люди со своими болезнями, недостатками и страхами. То, что происходит с деятелями культуры, однозначно или двузначно перешедшими на сторону зла, это трагедия. Она не соизмерима с той, что происходит с украинским народом, но это еще одно из обвинений режиму, который так ломает людей".
"Решительно, как валун с горы, надвигалось новое тысячелетие"
Новый фильм Романа Качанова "Марш восходящей зари" — почти автобиографическая история из конца 90-х. Времени, когда "воздушные потоки с запахом вискаря и импортного парфюма приносили надежду на бесконечное будущее и что-то необычайно хорошее" и "медленно, но решительно, как валун с горы, надвигалось новое тысячелетие".
На фото - модная поэтесса Сола Монова.
Герой фильма, как когда-то сам Роман, получил заказ на проведение музыкального конкурса, чей конец, казалось, был предрешен и проплачен в пользу безголосого заказчика, поющего под фонограмму. А потом что-то пошло не так…
На фото: Роман и Гара Качановы.
Чтобы "фильм не выглядел старческим бурчанием", Качанов привлек современных молодых авторов и исполнителей, которые писали песни специально для проекта. Некоторые из музыкантов сами и снялись. В том числе — дочка режиссера Гара Качанова. И модная поэтесса Сола Монова (Юлия Соломонова) со специальной подборкой стихов. Да и исполнитель роли "фанерщика" Дан Розин по жизни — молодой композитор, победитель "Новой волны-2018"…
Не обошлось и без участия ветеранов — Гарика Сукачева и, в отдельной обойме, Артемия Троицкого, Найка Борзова и Жанны Агузаровой. Для последней картина стала дебютом в кино. "Уговаривал я ее недолго. Администрация пять дней стояла на ушах — искала. В итоге нашли в ее собственной квартире, - вспоминает Качанов. - Жанна удивилась, ты как меня без проб-то хочешь брать? Я ответил: за заслуги. Она говорит: давай, я тебе хоть басню прочту. И прочла прям по телефону. В итоге все ветераны отработали по 10-12 дублей, не присев".
"Тогда было окончание террора, а сейчас — его предчувствие"
Качанов говорит, что ностальгии по 90-м не испытывает - верится с трудом. Тем более что сам охотно вспоминал "светлый образ того времени, как открывался железный занавес и мир. То все было нельзя, а потом раз — и свобода. Вырвались страны, народы, появились новые фильмы и музыка. Мощный ветер все время бил в лицо — было ощущение, что едешь на мотоцикле. Это был даже не свет, а такие сумерки свободы, которая, увы, так и не зажглась… Так что фильм стал не только воспоминанием о свободе, но и прощанием с ней".
Сегодняшнее время не оставляет у режиссера никаких иллюзий:
Современные молодые россияне уже и не знают ощущения, когда можно все, а ограничивает только фантазия. "Когда началось это адище, моя дочка Гара месяц не спала и плакала. И в какой-то день сказала: я написала антивоенные песни — что делать? Она понимала, что выставлять опасно… Страх быстро восстанавливается. Дочка того времени не пережила, но чувствовала, что так может быть".
Что же пошло не так? "Наверное, просто не хватило времени, чтобы закрепилась свобода, - рассуждает режиссер. - Груз плохих вещей перевесил — не хватило оптимизма".
Что дальше? Для России - "бунт возможен, но маловероятен", считает Качанов. Для себя - не падать духом: "Кино все же вещь интернациональная. Оно и начиналось с немого, где менялись лишь титры. Да, аудитория у меня русскоязычная. Но так сложилось, что сегодня большее число русскоязычных и русскопонимающих живет за пределами России. Так что по аудитории мало что меняется... Пока мысли, чтобы сразу что-то делать, нет. Я еще этот фильм не отрефлексировал. Приглашаю сделать это вместе - на моей премьере 8 августа в Splendid Palace".