Проверено временем. Фильмы "Золотого века" Голливуда, которые должен посмотреть каждый

В этом году один из главных мировых кинохитов - "Касабланка" - отметил 80-летие. Все эти годы лента неизменно занимает первые строчки в рейтингах лучших фильмов всех времен и стала символом "Золотого века" Голливуда, подарившего нам множество кинокартин, ставших бессмертной классикой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Золотой век" Голливуда - одно только название говорит о вневременном качестве кинопродукции, которая оставила определенный след в истории кино и мировой культуры в целом. По сути, классический голливудский период начался с закатом эры немого кино в конце 1920-х годов и к началу 1960-х закончил свой легендарный период. В течение 40 лет пять крупных голливудских студий (MGM, Paramount, Warner Bros., Fox и RKO) работали как настоящие фабрики и добросовестно выпускали фильмы, выдержавшие испытание временем. Вспоминаем наиболее заметные ленты этого времени.