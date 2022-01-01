Пурвциемский Горыныч и болдерайский Голливуд: самые популярные фотографии года в нашем инстаграме

Мы уже делали подборку событий этого года в фотографиях. Наш инстаграм — это место, где очень мало злободневного, зато очень много красивой Латвии. Заснятой нами и нашими читателями. Что бы ни происходило в мире, Латвия остаётся местом, где очень красиво. Так что вот вам подборка фотографий, которые вы лайкали больше всего.
Январь. Эймури. Ласка вылезает из норы.
Тоже январь. В парке возле озера Тепера замёрз водопад.
Февраль. Жители Пурвциемса слепили снежного Горыныча.
Снова февраль. Ледяная сказка из Саулкрасты.
Ещё февраль. Гарциемская лиса поймала мышь.
Март. В Кекаве засняли солнечное гало.
Апрель. Пришла весна, и вимба запрыгала через Румбу.
Конец апреля. Парки зацветают.
Май. Вот так моргают совы. То есть они моргают не только в мае, конечно, но фотография майская.
Ещё май. Сказочная деревня Колотиловка, которую построил в Латвии украинский пенсионер Николай Колотило.
То ли в июне все не вылезали из моря, то ли у нас были неудачные фотографии - но как-то в инстаграме людям особо ничего не понравилось. А в июле все любовались ночной Ригой.
Август. Утро в лесу возле болота Ценас.
Сентябрь. Памятник Свободы в позе лотоса.
Октябрь был очень урожайным на красивые фотографии. Наша коллега сфотографировала Сигулду в зеркале.
А это не фотография, а модель: болдерайские активисты хотят сделать свой район голливудским.
В конце октября начался локдаун и Рига опустела.
Магазин Depo не смог распродать цветы и подарил их врачам.
Ноябрь. Северное сияние. Самая популярная фотография этого года.
Тоже ноябрь. Вакарбулли. Скульптурный парк Паула Яунземса.
Конец ноября. Соседи-литовцы как всегда расстарались с новогодним декором.
Декабрь. Огре - зимняя столица Латвии!