Пурвциемский Горыныч и болдерайский Голливуд: самые популярные фотографии года в нашем инстаграме
Foto: Delfi Instagram

Мы уже делали подборку событий этого года в фотографиях. Наш инстаграм — это место, где очень мало злободневного, зато очень много красивой Латвии. Заснятой нами и нашими читателями. Что бы ни происходило в мире, Латвия остаётся местом, где очень красиво. Так что вот вам подборка фотографий, которые вы лайкали больше всего.

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Январь. Эймури. Ласка вылезает из норы.

Тоже январь. В парке возле озера Тепера замёрз водопад.

Февраль. Жители Пурвциемса слепили снежного Горыныча.

Снова февраль. Ледяная сказка из Саулкрасты.

Ещё февраль. Гарциемская лиса поймала мышь.

Март. В Кекаве засняли солнечное гало.

Апрель. Пришла весна, и вимба запрыгала через Румбу.

Конец апреля. Парки зацветают.

Май. Вот так моргают совы. То есть они моргают не только в мае, конечно, но фотография майская.

Ещё май. Сказочная деревня Колотиловка, которую построил в Латвии украинский пенсионер Николай Колотило.

То ли в июне все не вылезали из моря, то ли у нас были неудачные фотографии - но как-то в инстаграме людям особо ничего не понравилось. А в июле все любовались ночной Ригой.

Август. Утро в лесу возле болота Ценас.


Сентябрь. Памятник Свободы в позе лотоса.


Октябрь был очень урожайным на красивые фотографии. Наша коллега сфотографировала Сигулду в зеркале.


А это не фотография, а модель: болдерайские активисты хотят сделать свой район голливудским.


В конце октября начался локдаун и Рига опустела.


Магазин Depo не смог распродать цветы и подарил их врачам.


Ноябрь. Северное сияние. Самая популярная фотография этого года.


Тоже ноябрь. Вакарбулли. Скульптурный парк Паула Яунземса.


Конец ноября. Соседи-литовцы как всегда расстарались с новогодним декором.


Декабрь. Огре - зимняя столица Латвии!

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