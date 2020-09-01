Отец и сын Виктора Цоя попросили президента России Владимира Путина не допустить выхода фильма режиссера Алексея Учителя о лидере группы "Кино".

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В обращении наследники называют фильм "пошлым зрелищем", которое нарушает их права, и просят Путина "безотлагательно организовать проверку" и "принять надлежащие меры".

"Такие люди, как Виктор Цой принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь "вольными интерпретациями", — говорится в обращении.

Авторы письма обращают внимание на то, что создателям фильма "Цой" не давали согласие на использование имени и изображения музыканта ни наследники, ни музыканты группы "Кино", ни иные правообладатели и заинтересованные лица. Тем не менее, несмотря на их письма в Минкультуры, фильму было выдано прокатное удостоверение. Наследники Цоя просят "разрешить недопустимую ситуацию" в кратчайшие сроки, не дожидаясь решения суда.

Сам фильм "Цой" в письме называется "малопочтенным и пошлым". "Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу "раскрытия" чего-то якобы "ранее не раскрытого" в его судьбе", — объясняют наследники.

Адвокат снявшего фильм режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин считает не вполне уместным втягивать исполнительную власть в лице президента в конфликт.

"Мы полагаем не вполне уместным в сугубо юридический вопрос, для разрешения которого предусмотрено множество правовых механизмов, пытаться втягивать исполнительную власть в лице президента. Он в данном случае такой же зритель, как и все мы. Мы безусловно готовы к проверкам и к встречным проверкам, однако вопросы "пошлости" и "вольных интерпретаций" оставим на совести подписантов этого обращения, — заявил Добрынин. - Цой принадлежит его зрителям и слушателям, поэтому именно люди, пойдя в кино, разрешат вопрос о достоинствах фильма сами и без семейной квазицензуры, которая, к большому сожалению, начинает прорастать рядом с искусством. Хочется также напомнить критикам, еще не видевшим фильм, что рассуждать о том, что картина "порочит доброе имя Виктора Цоя и его близких", как минимум преждевременно, а на самом деле безосновательно".

Фильм российско-латвийского производства снимался частично в Латвии — в Тукумсе и Кулдиге - под рабочим названием "47". Он рассказывает о своеобразном путешествии, последнем маршруте Цоя от места аварии в Латвии до Санкт-Петербурга, где музыкант похоронен. По замыслу, Цоя в киноленте можно будет увидеть только один раз - это будут документальные кадры. Все остальное время на экране будет появляться только гроб. Ключевую роль в фильме исполняет актер Евгений Цыганов. Его герой находится за рулем автобуса, с которым столкнулся "Москвич" Цоя. В фильме снялись и латвийские актеры Артур Скрастиньш, Лилита Озолиня и другие.

Четыре года назад скандал разгорелся вокруг другой картины Алексея Учителя - "Матильда". Причиной ожесточенной общественной полемики и призывов к запрету фильма стало восприятие трейлера ленты как искажающего историческую правду и очерняющего память Николая II, канонизированного Русской православной церковью.