В интернете уже с середины прошлого года идет бурное обсуждение нового нашумевшего хоррора "Винни-Пух: кровь и мед". В январе эта лента даже вышла на вторую позицию в списке самых ожидаемых фильмов 2023 года по версии IMDB, обогнав "Индиану Джонса" и "Джона Уика". Почему эта вольная адаптация любимой всеми сказки А.А.Милна совсем не стоит того, чтобы ее смотреть?

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В стоакровом лесу жил мальчик по имени Кристофер Робин. Он завел себе сказочных друзей – медвежонка, поросенка, ослика, кролика, тигра и сову. Он кормил животных, и те были к нему добры. Но когда он вырос и отправился в колледж, изголодавшиеся звери забыли о своей волшебной сущности. Первым делом они убили Тигру и съели ослика Иа-Иа, приколотив на его могиле хвост. Когда же уже взрослый Кристофер Робин вернулся в лес со своей женой, брошенные животные решили ему отомстить.

Фильм недостаточно смешон, чтобы по-умному пошутить, и недостаточно захватывающий, чтобы быть компетентным фильмом ужасов Кайл Тернер, New York Times

Foto: Kadrs no filmas

Такова рисованная завязка нового хоррора сценариста и режиссера Риса Фрейка-Уотерфилда, сделанного за очень маленькие деньги. Но это не основной его недостаток. В 2022 году у компании Disney истек срок авторских прав на персонажей Милна, поэтому адаптация стала возможной. Однако не прошло и пяти месяцев с этой даты, как сценарий слэшера был готов. Снимали его всего десять дней. Мировая премьера состоялась 15 февраля, и за первый уик-энд фильм собрал 2,5 миллионов долларов. Но несмотря на то, что зрители массово пошли в кино, выходили они оттуда не совсем довольные. Критики разругали фильм, у которого 9 процентов рейтинга на Rotten Tomatoes. Обычная же аудитория принялась писать уничижительные рецензии, ставя на IMDB фильму не больше единицы из десяти возможных (на данный момент рейтинг - 3,9).

"Кровь и мед" — это пустырь в сто акров, безмозглая кровавая нудятина, и, в конце концов, ты просто в депрессии от того, что кто-то потратил на это время Майлс Кли, Rolling Stone

Почему же эта маркетинговая идея провалилась? Кажется, просто у создателей фильма нет ничего святого. И это первая причина. Вторая – отвратительный сценарий и режиссура очень низкого уровня. Фрейк-Уотерфилд просто берет группу девушек в бикини, которые почему-то живут в лесном коттедже, и по одной скармливает их изголодавшимся животным. Винни-Пух и Пятачок – просто два парня в масках, которые постоянно пускают слюни и рубят головы. По концепции, уровень проработки персонажей ничем не отличается от второсортного слэшера, который вы станете смотреть разве что в пятнадцать лет, да и то – из-за обилия обнаженки. Винни-Пух может запросто сорвать со своей жертвы лифчик и при этом почему-то управляет пчелами. Пятачок помогает ему в этом кровавом деле. Сова и кролик, которые присутствуют в анимированном начале, и вовсе испаряются из дальнейшего сюжета. Иа-Иа и Тигра… в общем, вы поняли.

"Винни-Пух: Кровь и мёд" — это уже определение заурядного фильма ужасов. Как-то не страшно, не смешно и не интересно. Это просто кровавый слэшер, глубоко женоненавистнический Карла Хэй, Culture Mix

Foto: Kadrs no filmas

Приемы, которые использует режиссер, когда-то были новы во времена "Ведьмы из Блэр", но они очень плохо исполнены. Например, трясущаяся камера бежит рядом с Винни-Пухом, и при этом трясется так, что невозможно даже разобрать очертания пейзажа. Фрейк-Уотерфилд мог хотя бы не экономить на операторе, если уж не получилось со сценарием, который, кажется, писал ему Томми Вайсо (режиссер, который прославился самым плохим фильмом в Голливуде). Нет никаких попыток конкретизировать какие-либо детали, а мотивация персонажей не имеет смысла. Убегая от Винни в течение нескольких минут, одна из пяти девушек-жертв ни с того ни с сего вспоминает, что она взяла с собой пистолет в поездку. Но этот пистолет – не случай чеховского ружья. И это не тот случай, когда фильм настолько плох, что даже хорош. Никакого guilty pleasure от его просмотра получить невозможно, а только разочарование.

Foto: Kadrs no filmas

Возвращаясь к моральным качествам режиссера, уже стало известно, что он готовит подобные опусы о Бэмби и Питере Пене (права на которых у Disney также истекли). Ужасно, когда любимые детские произведения, на которых выросло не одно поколение, попадают в руки к плохим авторам. Поэтому не смотрите "Винни-Пух: кровь и мед". Пусть в вашей душе останется хоть частичка невинности.