Расизм, супергерои и бранные слова: 20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году

На неспокойное время пандемии пришелся мощнейший взлет стриминговых сервисов, открывший дорогу массе дерзких телевизионных сериалов, которые вряд ли бы появились на свет в другой ситуации.

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"Лента.ру" отобрала наиболее интересные проекты 2021 года — от малоизвестных кинематографистов до уже зарекомендовавших себя и в индустрии режиссеров. В подборку вошли и анимационные альманахи, и супергеройские боевики, уйма познавательных документалок, космическая одиссея и даже хорроры.