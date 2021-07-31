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10. "Как же хорошо…" / Feel Good, второй сезон
Расизм, супергерои и бранные слова: 20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году
Foto: Kadrs no filmas

На неспокойное время пандемии пришелся мощнейший взлет стриминговых сервисов, открывший дорогу массе дерзких телевизионных сериалов, которые вряд ли бы появились на свет в другой ситуации.

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"Лента.ру" отобрала наиболее интересные проекты 2021 года — от малоизвестных кинематографистов до уже зарекомендовавших себя и в индустрии режиссеров. В подборку вошли и анимационные альманахи, и супергеройские боевики, уйма познавательных документалок, космическая одиссея и даже хорроры.


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10. "Как же хорошо…" / Feel Good, второй сезон

Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

Tags

подлодка "Курск" сериалы Amazon Marvel Netflix Карл Маркс Кейт Уинслет подводная лодка "Курск" Эдуард Лимонов
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