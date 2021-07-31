Расизм, супергерои и бранные слова: 20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году

На неспокойное время пандемии пришелся мощнейший взлет стриминговых сервисов, открывший дорогу массе дерзких телевизионных сериалов, которые вряд ли бы появились на свет в другой ситуации.
"Лента.ру" отобрала наиболее интересные проекты 2021 года — от малоизвестных кинематографистов до уже зарекомендовавших себя и в индустрии режиссеров. В подборку вошли и анимационные альманахи, и супергеройские боевики, уйма познавательных документалок, космическая одиссея и даже хорроры.
- 1. 10. "Как же хорошо…" / Feel Good, второй сезон
- 2. 9. "Неуязвимый" / Invincible
- 3. 8. "Не могу выкинуть тебя из головы" / Can't Get You Out of My Head
- 4. 7."Это грех" / It's a Sin
- 5. 6. "Хитрости" / Hacks
- 6. 5. "Мейр из Исттауна" / Mare of Easttown
- 7. 4. "Уничтожьте всех дикарей" / Exterminate All the Brutes
- 8. 3. "Проступки во Флэтбуше" / Flatbush Misdemeanors
- 9. 2. "Мастер не на все руки" / Master of None, третий сезон
- 10. 1. "Подземная железная дорога" / The Underground Railroad
- 11. И другие