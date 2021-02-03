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Трансляцию реалити-шоу "Дом-2", которое с 2004 года выходило на канале ТНТ и было закрыто в конце 2020 года, возобновит телеканал СТС Love, пишет со ссылкой на собственные источники издание StarHit.

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"Скорее всего, проект будет выходить не на кнопке, а в стартовом пакете. И еще, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС. Это произойдет со временем", — рассказал собеседник издания. По словам источника, проект ожидает небольшая трансформация: "Дом-2" планируют сделать "современнее, интереснее".

Источник добавил, что в обновленную версию реалити-шоу вернется часть участников из старого состава, а также наберут новичков. Он допустил, что вести телепроект будут те же Ольга Бузова и Ксения Бородина, не исключив, что СТС Love привлечет кого-то из бывших звезд "Дома-2".

Ранее сообщалось, что переговоры по поводу будущего "Дома-2" ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа. Создатель реалити-шоу, бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров предрек неудачу перезапуску телепроекта. По его мнению, телешоу ожидает успех только в его руках. Чтобы "Дом-2" снова стал интересным, в нем нужно менять абсолютно все, уверен создатель проекта.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над "Домом-2" 18 декабря. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года и неоднократно подвергалось критике, депутаты и активисты регулярно требовали закрыть проект.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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реалити-шоу "Дом-2"
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