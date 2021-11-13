Разговорить даже дерево: 8 лучших интервью-каналов на YouTube на русском языке

На YouTube можно найти все, что угодно — шоу, фильмы, музыку, блоги, обучающие каналы и множество детских передач. Однако особняком в сегменте русскоязычного YouTube стоит жанр интервью, который стремительно развивается в течение последних нескольких лет. И если большинство знает Юрия Дудя и его удивительную способность разговорить даже дерево, то другие интервьюеры иногда могут остаться незамеченными.

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Зачем смотреть интервью? Все зависит от наших интересов, ведь авторитетных в своей области людей много и большинство из них готовы ответить на вопросы или рассказать о себе много интересного. Конечно, интервью со знаменитостями актуальны всегда, ведь никогда не знаешь, что они расскажут и какими поделятся секретами. Далеко продвинувшийся жанр интервью ушел от стандартного сидения на стульях. Теперь журналист отправляется в своеобразное путешествие со своим героем — на гастроли, в гости, в кафе, на улицы городов и даже в музеи. Получается почти документальное кино, в центре которого человек и его жизнь. Каждый ведущий раскрывает своих героев с разных сторон, ищет самое интересное и актуальное — ни одно интервью настоящих профессионалов не заставит вас скучать.