Реалити-шоу "Музыкальный дом" ищет в Латвии новых русских звезд

С 5 декабря в Интернете стартует показ нового реалити-шоу под названием "Музыкальный дом".

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Это новый проект, в котором 10 авторов-исполнителей пытаются перебороть свои страхи, преодолеть различные испытания, узнать свои скрытые таланты, а также выполнить главную задачу в шоу - написать самый лучший хит и доказать всем, что эта песня достойна победы.

Шоу состоит из 5 выпусков, которые будут выходить по субботам на сайте проекта и на его канале в YouTube. В каждом из эпизодов участников ждут как испытания, так и освоение новых знаний - наставниками в мастер-классах будут не только известные артисты, но и специалисты по маркетингу, продвижению в соцсетях, актерскому мастерству и другим необходимым в музыкальном бизнесе дисциплинам. Известно, что среди наставников будут экс-"Серебро" Елена Темникова, певец Маркус Рива, подписавшая контракт с лейблом Тимати Black Star бывшая рижанка Дана Соколова, победительница российского телешоу "Ну-ка все вместе" Яна Клявиня из Риги и другие.

Как DELFI рассказал продюсер и автор шоу Алекс Силверс, все выпуски уже сняты, однако победителя определит голосование в последнем эпизоде. Каждый из участников работал над своей композицией с профессиональным аранжировщиком. Победитель получит контракт с лейблом Силверса, который займется продвижением и поддержкой артиста.

По словам Алекса, первый сезон - пилотный, трансляции будут проходить в Сети, но затем есть планы по продвижению проекта в белорусских электронных СМИ, где есть и аудитория, и перспективы развития. В Латвии ни на одном телеканале, отметил Силверс, для таких русскоязычных проектов, увы, площадок не осталось.