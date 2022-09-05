Рейган, Трамп и "время Армагеддона" в программе "Балтийской жемчужины"

Фильм "Время Армагеддона" известного кинорежиссера Джеймса Грэя, получивший одни из самых высоких рейтингов на прошедшем Каннском кинофестивале, вошел в программу "Балтийской жемчужины", которая откроется в Риге 21 сентября.

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Фильм "Время Армагеддона" возвращает нас в Америку 80-х, в свои юные годы, когда по коридорам привилегированного частного колледжа бегал его одноклассник – рыжий вихрастый Дональд, а артист Рональд Рейган, баллотировался в президенты и предостерегал страну о надвигающемся нравственном Армагеддоне.

Сам Дональд в фильме лишь упоминается, но его старшая сестра Марианна Трамп (в исполнении Джессики Честейн) и отец Фред Трамп (Джон Дил) держат в страхе не только учеников, но и весь попечительский совет школы.

В то время как юный Дональд, доводит учителей физкультуры и греческого, еще не предполагая, что станет преемником Рейгана, обычных американцев волнует не столько приближающийся моральный апокалипсис, сколько ядерное противостояние двух сверхдержав. Это не сходит с первых полос газет, об этом все время говорят родители и обсуждают в местной булочной. Зрители погружаются в атмосферу Нью-Йорка 80-х: яркий, многослойный мегаполис, воспетый Вуди Алленом, с бурлением толпы, суетой и гулом машин.

Именно там, в самом сердце Лонг-Айленда, в многоголосой еврейской семье, в окружении любящих родственников и жестких правил общественной морали живет главный герой - Пол Графф. Это глубоко личная история потомков иммигрантов, бежавших от еврейских погромов в Украине, об их стремлении к американской мечте, о важности семьи, традиций и "республиканских ценностях".

Удобно думать, что наше лавирование в бурном море компромиссов всегда ограничено нравственным фарватером. Но мир несовершенен, и маленькие грехи повседневной жизни, безобидные уловки и незначительные предательства приводят к непредсказуемым последствиям. И родители, желающие лучшей участи для своих детей, иногда, непреднамеренно, делают это за счет чужих. Собственно фильм об этом, о нас и об обстоятельствах, толкающих нас на те или иные поступки.

В фильме снималась блистательная актерская команда: Энтони Хопкинс, Энн Хэтэуэй, Джереми Стронг, Джессика Честейн и другие.

Официальная премьера "Время Армагеддона" перенесена на позднюю осень, фильм вступает в "оскаровскую" гонку и кинокритики делают ставки, получит ли Энтони Хопкинс очередную статуэтку.

Единственный показ фильма "Время Армагеддона" 23 сентября в кинотеатре Splendid Palace в программе фестиваля "Балтийская жемчужина". Билеты еще можно приобрести в кассе кинотеатра или в кассах сети Bilešu serviss.