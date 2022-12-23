Реклама как искусство. 10 лучших рождественских видео от John Lewis, вошедших в историю

На протяжении многих лет рождественская реклама магазинов John Lewis была сигналом для жителей Великобритании к началу праздников. Выход этих роликов давно стал хорошей традицией. Красивые, трогательные, сказочные, фантастические, добрые и нежные — каждая реклама рассказывает целую историю, к которой невозможно остаться равнодушным.
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В этой подборке вы найдете 10 лучших рождественских рекламных роликов от John Lewis. Приготовьте носовые платки, ведь это невероятно трогательно!
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