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Человек на Луне (2015)
Реклама как искусство. 10 лучших рождественских видео от John Lewis, вошедших в историю
Foto: Kadrs no video

На протяжении многих лет рождественская реклама магазинов John Lewis была сигналом для жителей Великобритании к началу праздников. Выход этих роликов давно стал хорошей традицией. Красивые, трогательные, сказочные, фантастические, добрые и нежные — каждая реклама рассказывает целую историю, к которой невозможно остаться равнодушным.

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В этой подборке вы найдете 10 лучших рождественских рекламных роликов от John Lewis. Приготовьте носовые платки, ведь это невероятно трогательно!

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Человек на Луне (2015)
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