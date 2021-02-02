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"Ради всего человечества" / For All Mankind
Рекламщик для преисподней, советский космос и апокалипсис в Европе: главные сериалы февраля
Foto: Kadrs no filmas

Самый короткий месяц 2021 года оказался на удивление щедрым на разнообразные сериалы; в нем зрителей ждут фантастическое шоу о борьбе СССР и США за господство на Луне, спин-офф "Ганнибала" и "Молчания ягнят", ремейк "Великого уравнителя" с чернокожей женщиной в главной роли, а также множество ситкомов, среди которых даже нашлась комедия о детстве и юношестве актера Дуэйна Джонсона, известного как Скала.

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Наиболее интересные сериалы февраля — в подборке "Ленты.ру".


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"Ради всего человечества" / For All Mankind

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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