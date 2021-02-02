Рекламщик для преисподней, советский космос и апокалипсис в Европе: главные сериалы февраля

Самый короткий месяц 2021 года оказался на удивление щедрым на разнообразные сериалы; в нем зрителей ждут фантастическое шоу о борьбе СССР и США за господство на Луне, спин-офф "Ганнибала" и "Молчания ягнят", ремейк "Великого уравнителя" с чернокожей женщиной в главной роли, а также множество ситкомов, среди которых даже нашлась комедия о детстве и юношестве актера Дуэйна Джонсона, известного как Скала.

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