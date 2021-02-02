Рекламщик для преисподней, советский космос и апокалипсис в Европе: главные сериалы февраля

Самый короткий месяц 2021 года оказался на удивление щедрым на разнообразные сериалы; в нем зрителей ждут фантастическое шоу о борьбе СССР и США за господство на Луне, спин-офф "Ганнибала" и "Молчания ягнят", ремейк "Великого уравнителя" с чернокожей женщиной в главной роли, а также множество ситкомов, среди которых даже нашлась комедия о детстве и юношестве актера Дуэйна Джонсона, известного как Скала.
Наиболее интересные сериалы февраля — в подборке "Ленты.ру".
- 1. "Ради всего человечества" / For All Mankind
- 2. "Кларисса" / Clarice
- 3. "Молодой Скала" / Young Rock
- 4. Devil May Care
- 5. "В ее глазах" / Behind Her Eyes
- 6. "Племена Европы" / Tribes of Europa
- 7. "Кенан" / Kenan
- 8. "Уравнитель" / The Equalizer
- 9. "Команда" / The Crew
- 10. "Улица светлячков" / Firefly Lane
- 11. "Ходячие мертвецы" / The Walking Dead