Рэпер Hamilli посвятил песню и клип латвийскому боксеру Ваграму Варданяну
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Латвийский рэпер Hamilli выпустил клип на песню "Черный тигр", посвященную профессиональному боксеру и обладателю чемпионского титула в легчайшем весе Ваграму Варданяну. Он же сыграл одну из главных ролей в видеоролике.

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Спортсмен живет в Латвии с 2003 года и активно участвует как в любительских, так и профессиональных боях. У него есть и множество фанатов, которые называют его "Королем Ваграмом".

В незатейливый сюжет, где события словно перематываются в обратном направлении - от победы на ринге к упорной подготовке и тренировкам, съемочная группа вложила смысл, что большой победы не бывает без больших усилий, а результат достигается через боль, кровь и пот. Сам же герой клипа Ваграм Варданян свои успехи объясняет трудолюбием, четкой целью и боевым духом. "Победи свою тень,- говорит он, - и ты чемпион".

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