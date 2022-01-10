Репетиция "Оскара". В США раздали "Золотые глобусы"

В США раздали "Золотые глобусы". Сериал "Наследники" стал лучшим драматическим сериалом.

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Полный список опубликован на странице премии.

Так, фильм "Власть пса" стал лучшей драмой.

"Сядь за руль моей машины" назван лучшим фильмом на иностранном языке (Япония).

"Вестсайдская история" победила в номинации "Лучшая комедия/мюзикл".

За лучшие женскую и мужскую драматическую роль получили награды Николь Кидман ("Быть Рикардо") и Уилл Смит ("Король Ричард").

Награду за лучшую мужскую роль в комедии вручили Эндрю Гарфилду ("Тик-так, бум!"), лучшую женскую — Рэйчел Зеглер за "Вестсайдскую историю". Джейн Кэмпион ("Власть пса") стал победителем среди режиссеров, а сериал "Энканто" от студии Disney — лучшим анимационным фильмом.

Билли Айлиш наградили за композицию No Time To Die к 25-му фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", а немецкого композитора Ганса Циммера за оригинальную музыку к фильму "Дюна".

В феврале 2021 года американскую кинопремию уличили в коррупции. Летом 2020 года норвежская журналистка Кьерсти Флаа подала в суд на жюри мероприятия, так как оно отказалось принять ее в организацию. Флаа заявила, что в HFPA процветает "культ коррупции", а также отметила, что ассоциация принимает тысячи долларов в качестве вознаграждения от студий и звезд, которые впоследствии получают "Золотой глобус".