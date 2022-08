Решение Warner Bros. отменить выход уже снятого фильма "Бэтгерл" шокировало его создателей и фанатов

Компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтгерл". Картина с бюджетом в 70 млн долларов снималась в Глазго, была почти готова и должна была появиться на экранах в конце этого года, но этого уже не случится.

Отмена выпуска фильма практически на финальной стадии его производства - исключительно редкое явление. Создатели картины и фанаты заявили, что глубоко потрясены этим решением.

Главный персонаж фильма - героиня вселенной DC Comics Барбара Гордон, она же Бэтгерл, которую играет американская певица и актриса Лесли Грейс.

В фильме также снялись Майкл Китон в роли Бэтмена, Брендан Фрейзер в роли злодея Светлячка и Джонтан К. Симмонс в роли комиссара Джеймса Гордона.

В официальном заявлении Warner Bros. объяснила, что этот шаг стал результатом изменений в стратегии руководства.

"Решение не выпускать "Бэтгерл" отражает сдвиг политики нашего руководства в отношении развития вселенной DC и HBO Max. Лесли Грейс - невероятно талантливая актриса, и это решение не связано с качеством ее игры. Мы невероятно благодарны создателям фильма и актерам и надеемся снова сотрудничать со всеми в ближайшем будущем", - заявил представитель компании.

Решение об отмене проката последовало после слияния Warner Bros с Discovery в мае 2021 года, когда Дэвид Заслав стал новым генеральным директором объединенной компании.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, Заслав начал уделять первоочередное внимание мерам по сокращению расходов и переориентации компании на создание сложных игровых фильмов для кинотеатров, а не проектов для стриминга.

Как считают эксперты, "Бэтгерл" стала первой жертвой изменения корпоративной стратегии.

Изначально Warner Bros. взяла на себя обязательство создавать фильмы, которые можно было бы напрямую транслировать на платформе HBO Max, в рамках усилий по увеличению количества подписчиков в постоянно растущем секторе потокового вещания.

Решение, которое частично было вызвано необходимостью обойти систему кинопроката, не пользовалось популярностью среди креативных директоров и, похоже, было отменено после объединения с Discovery.

Инсайдеры индустрии, на которых ссылается журнал Variety, утверждают, что "Бэтгерл" оказалась между двумя стульями: картина недостаточно масштабна для релиза только в кинотеатрах с их дорогостоящими маркетинговыми требованиями, но при этом слишком дорогая, чтобы окупиться в условиях конкурентного потокового вещания.

Эксперты издания при этом говорят, что дыра в размере 90 млн долларов, которая образовалась на балансе студии, скорее всего, будет устранена с помощью списания налогов - процесса, при котором компании уменьшают свои налоговые обязательства, вычитая убытки из своей прибыли.

Есть и другая версия. Так, издание New York Post сообщило, что решение не показывать фильм последовало после плохих отзывов на тестовые показы.

Источник в киноиндустрии рассказал изданию, что качество картины тоже сыграло свою роль в отмене проката, так как аудитория, посмотревшая предварительный вариант "Бэтгерл", оценила фильм на 30 баллов из 100 возможных.

При этом к тестовому показу уже были завершены основные съемки, а также выполнена большая часть постпродакшна, где были добавлены спецэффекты, звук и компьютерная графика, так что сильно фильм бы уже не изменился.

Фильмы сталкиваются со всевозможными проблемами во время их создания. Проекты переезжают из одной студии в другую, режиссеры и актеры приходят и уходят, а сценарии часто застревают в так называемом "девелоперском аду" на годы, прежде чем камеры начинают хотя бы что-то снимать.

Но то, что случилось с "Бэтгерл", куда более необычно. Когда фильм уже почти готов и на него потрачено 90 млн долларов, шансы на то, что он не увидит свет, исключительно малы.

Ходят слухи, что фильм не понравился зрителям на предварительных просмотрах. Но это тоже не редкость для блокбастера: к моменту тестовых показов спецэффекты зачастую находятся еще в сыром виде, что снижает зрительский энтузиазм. Но, как правило, на стадии, когда фильм почти закончен, плохие отзывы зрителей никогда не останавливали заказчика фильма от его проката.

Казус "Бэтгерл" может стать прецедентом в меняющейся индустрии, который определит будущее фильмов, находящихся "посередине" - не слишком крутые, чтобы показывать их только в кинотеатрах, и слишком дорогие, чтобы выпускать их исключительно для стриминговых подписчиков.

По крайней мере, похоже, что именно такие стратегические изменения произошли в материнской компании Warner Discovery, которая решила, что больше не будет выпускать высокобюджетные блокбастеры исключительно для принадлежащего ей потокового сервиса HBO Max.

Это существенное изменение по сравнению со стратегией "день-в-день", принятой предыдущим генеральным директором WarnerMedia, когда большие блокбастеры выходили в потоковом режиме одновременно с показом в кинотеатрах.

Не исключено, что возврат к традиционному эксклюзивному прокату в кинотеатрах теперь имеет больше смысла для боссов индустрии, особенно летом, когда такие фильмы, как "Лучший стрелок: Маверик", собирают огромные суммы в кинопрокате.

Режиссеры "Бэтгерл" заявили, что шокированы тем, что студия сняла с проката фильм о супергероях конечной стоимостью 90 млн долларов и теперь он не выйдет в свет ни в каком формате.

"Мы до сих пор не можем в это поверить. Как режиссерам, нам очень важно, чтобы наша работа была показана зрителям. И хотя фильм еще далек от завершения, мы хотим, чтобы у поклонников во всем мире была возможность самим увидеть и оценить окончательный вариант фильма", - заявили режиссеры картины Адиль Эль Арби и Билал Фаллах.

Лесли Грейс, которая должна была стать звездой фильма, опубликовала оптимистичное заявление в "Твиттере", сказав, что гордится любовью, тяжелой работой и вдохновением, которые весь актерский состав и съемочная группа вкладывали в этот фильм в течение семи месяцев.

Querida familia! On the heels of the recent news about our movie “Batgirl,” I am proud of the love, hard work and intention all of our incredible cast and tireless crew put into this film over 7 months in Scotland. pic.twitter.com/jGACQHoMjm