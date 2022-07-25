Режиссер Даниэл Роер представит в Риге фильм об Алексее Навальном

22 сентября в кинотеатре Splendid palace во время кинофестиваля "Балтийская жемчужина" будет показ фильма о российском оппозиционере Алексее Навальном. Планируется, что фильм лично представит канадский кинорежиссер Даниэль Роер.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В августе 2020 года самолет, следовавший из Сибири в Москву, совершил аварийную посадку. На борту случилась чрезвычайная ситуация: одному из пассажиров срочно понадобилась медицинская помощь, он находился на грани жизни и смерти. Этим пассажиром был лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Когда через несколько дней его доставят в Германию, врачи берлинской клиники Charite установят, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом.

Пока Алексей Навальный восстанавливался, его команда при поддержке международного агентства журналистских расследований Bellingcat, а также другие организации, пыталась разобраться в случившемся: кто виновен в покушении на жизнь Алексея Навального и как эту информацию можно использовать в политической борьбе.

Режиссер Даниэл Роер говорит о фильме следующее: "В конце августа мы с продюсерами работали над большим сериалом, когда мне позвонил болгарский журналист Христо Грозев, являющийся ведущим исследователем Bellingcat и спросил: "Вы знаете этого парня - Алексея Навального? У меня есть зацепка, кто пытался отравить его". Как только он произнес эти слова, я уже знал, чем буду заниматься следующий год своей жизни. Мы сразу же полетели в Германию к Алексею и предложили ему документальный проект, объяснив, почему именно мы должны снимать это. Он нашел нас достаточно убедительными, чтобы сказать: "Хорошо, давайте начнем". Он понял, что если эта таинственная история была покушением на убийство, мы должны начать немедленно. Мы сразу же приступили к съемкам".

В этом фильме команда Навального при поддержке агентства журналистских расследований Bellingcat использует как данные из открытых источников, так и материалы, которые приходилось нелегально покупать в условиях коррумпированной экономики. Мы увидим портрет незаурядного человека, его семьи и сторонников, мы увидим их борьбу и те жертвы, на которые они готовы решиться ради ценностей, в которые верят.

"Это, несомненно, один из самых захватывающих и откровенных документальных фильмов, которые будут выпущены в этом или любом другом году. Интеллектуальный, пронзительный и даже трогательный",- утверждает The Times.

"Пульсирующий триллер, эмоционально резонансный и невероятно напряженный. Фильм в котором шокирующе откровенно ставятся острые вопросы", - написал о фильме The Guardian.