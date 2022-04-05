Режиссер "Игры в кальмара" планирует кровавое кино про убийства стариков

Режиссер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек планирует снять еще более жестокий фильм "Клуб убийств стариков", пишет Variety.
Как корейский постановщик рассказал изданию, на фильм его вдохновил один из романов итальянского писателя и ученого Умберто Эко.
По словам режиссера, у него уже есть 25-страничный набросок проекта, который "несомненно, станет еще одним спорным фильмом". Хван сразу предупредил, что лента будет более жестокой, чем "Игра в кальмара".
"Мне, возможно, придется прятаться от стариков после выхода фильма", - пошутил режиссер. Проект носит рабочее название "К.О. Клуб" (Killing Old People Club).
Хван Дон Хек также подтвердил, что работает над вторым сезоном своего сериала. Он надеется, что продолжение "Игры в кальмара" выйдет на Netflix в конце 2024 года.