Режиссер "Игры в кальмара" планирует кровавое кино про убийства стариков

Режиссер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек планирует снять еще более жестокий фильм "Клуб убийств стариков", пишет Variety.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как корейский постановщик рассказал изданию, на фильм его вдохновил один из романов итальянского писателя и ученого Умберто Эко.

По словам режиссера, у него уже есть 25-страничный набросок проекта, который "несомненно, станет еще одним спорным фильмом". Хван сразу предупредил, что лента будет более жестокой, чем "Игра в кальмара".

"Мне, возможно, придется прятаться от стариков после выхода фильма", - пошутил режиссер. Проект носит рабочее название "К.О. Клуб" (Killing Old People Club).

Хван Дон Хек также подтвердил, что работает над вторым сезоном своего сериала. Он надеется, что продолжение "Игры в кальмара" выйдет на Netflix в конце 2024 года.