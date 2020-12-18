Режиссер объяснил, почему "Крепкий орешек" считают рождественским фильмом

Вопрос о том, стоит ли считать "Крепкий орешек" традиционным рождественским фильмом, непременно всплывает раз в несколько лет. Действие ленты происходит в канун Рождества, но она рассказывает не столько о веселом зимнем торжестве, сколько о подвиге бравого полицейского Джона Макклейна. Однако режиссер ленты Джон Мактирнан согласен с теми, кто все же относит боевик к тем картинам, которые нужно пересматривать для создания праздничного настроения.

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По словам Мактирнана, продюсер фильма Джоэл Сильвер присылал ему сценарий три или четыре раза. Режиссера не устраивала история об "ужасных левых террористах", которые расстреливали мирных граждан, праздновавших Рождество. Ему не нравилось также, что на помощь попавшим в беду людям приходили власти. Мактирнан видел протагониста простым человеком, "героем из рабочего класса". Команда, работавшая над фильмом, поняла его замысел, и сюжет поменяли. Даже подход к созданию знаменитого боевика был другим. Об этом режиссер рассказал в видеоролике, появившемся на YouTube-канале Американского института киноискусства.

"Изначально мы не собирались снимать рождественский фильм. Но радость, которую он всем принес, – это и есть то, что сделало его по-настоящему рождественской кинолентой", – сказал Джон Мактирнан.

Напомним, серия боевиков "Крепкий орешек" насчитывает пять частей. Первая вышла летом 1988 года и прославила Брюса Уиллиса и Алана Рикмана. Последний фильм франшизы появился на экранах в 2013 году.