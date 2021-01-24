Режиссер Виестурс Кайришс снимает фильм про рижские баррикады 1991 года
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Начались съемки картины "Январь" режиссера Виестурса Кайришса — фильм расскажет о событиях 1991 года с точки молодого человека того времени. В истории главного героя — автобиографические черты самого режиссера.

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Главный герой картины — 18-летний студент Язис, который развлекается с друзьями. Жизнь невольно вовлекает его в политические события, развернувшиеся на улицах Риги.

Баррикады в городе, демонстрации, перестрелки преображают Язиса и делают его свободным человеком. Это очень личный фильм о месяце, когда решалась судьба независимости стран Балтии. Сама атмосфера коллективной борьбы формировала новое понимание свободы у молодых людей.

"В известной мере я — ребенок января 1991 года. Это было мое духовное рождение, когда я окончательно решил стать режиссером, - говорит Виестурс Кайришс. - В конце концов, что выживает в исторических конфликтах и ​​человеческих трагедиях? Неизменная любовь к кино. Я хочу сделать "Январь" частично автобиографическим произведением, рассказом о взрослении, которое стало важной частью и поворотным моментом в истории нации. События "Января" будут рассказаны с позиции главного героя - как он видит события, как большие исторические перипетии оставили следы в его жизни".

Как рассказал Кайришс порталу Delfi, запуск картины в разгар пандемии для него в определенной мере риск. На поиск денег по разным странам ушел год — теперь надо действовать. ""Мы круто замахнулись и до сих пор не намерены отступать!" Еще одним героем картины, но не главным, станет Юрис Подниекс: его группа снимает события в Вильнюсе, а потом в Риге убивают двух его операторов...

Съемки продлятся до конца марта в Риге, Резекне и Вильнюсе.

Оператором картины стал известный польский оператор Войцех Старон, который до этого работал с латышским режиссером Лайлой Пакалныней над картиной "Рассвет". Художник картиры – Иева Юрьяне, художник по гриму – Илзеe Трумпе, художник по костюмам – Рута Лечайте. Продюсеры — Инесе Брока-Грубе и Гинтс Грубе, в главных ролях — Карлис Арнольдс Авотс, Алисе Дановска, Байба Брока, Алекс Казанавичс, Сандис Рунге. Исполнительные продюсеры — Мартиньш Эйхе и Агате Прозоровича.

Успешный опыт сотрудничества "Mistrus Media" с Кайришсем начался с картины "Хроники Мелании", ставшей кинособытием 2016 года — в Латвии его увидело больше 87 000 зрителей. "Январь" создается в коллаборации Латвии ("Mistrus Media"), Литвы ("Artbox") и Польши ("Staorn Film").

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