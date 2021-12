Режиссер "Властелина колец" снял сериал о The Beatles. Зачем его смотреть?

На сервисе Disney+ вышел эпический восьмичасовой фильм Питера Джексона The Beatles: Get Back, который использует прежде не публиковавшиеся кадры, сделанные во время записи легендарного альбома Let It Be. "Лента.ру" рассказывает, каким именно образом режиссер "Властелина колец" провернул магический трюк по возвращению ливерпульской четверки на экраны.

2 января 1969 года группа The Beatles заехала с оборудованием в огромный ангар Twickenham Film Studios с честолюбивой задачей. В нее входила запись нового альбома живьем, то есть не так, как были записаны предыдущие несколько работ — когда ливерпульская четверка на время отказалась от выступлений и стала студийным ансамблем. Битлы решили вернуться в самое начало своего пути — если не в гамбургский период, то во времена выступлений в клубе The Cavern. Песни предстояло придумать за месяц, более или менее готова была только Get Back, которая и дала название проекту. Итогом, помимо собственно пластинки, должен был стать концерт перед аудиторией, в ходе которого планировалось записать часть нового материала. В результате через пару недель музыканты перенесли выступление на неопределенный срок, потом переехали в подвал принадлежащей им студии Apple, а 30 октября дали концерт на ее крыше. Шоу было прервано полицией — лондонцы жаловались на шум. Этот концерт стал последним в истории The Beatles, а записанный в ходе сессий материал вышел только в следующем 1970-м году, уже после того, как квартет объявил о распаде. Альбом получил название Let It Be, а вскоре в кино вышел одноименный фильм Майкла Линдси-Хогга, смонтированный из видеоматериалов, снятых в студии. В начале восьмидесятых бывшие участники битлов наложили на показ картины запрет, а пленки, снятые Линдси-Хоггом, спрятали в архив.

Причины исчезновения фильма как будто бы очевидны. Выпущенная на волне распада группы лента смотрелась натуральным надгробным камнем группы. В восемьдесят минут хронометража попали стычки музыкантов, кратковременный уход из коллектива Джорджа Харрисона и фактически сорванный концерт на крыше. В мифологию группы эта картина вписала важнейшую страницу, став документом катастрофы, который при этом не вполне соответствовал действительному положению дел. Уже в феврале 1969-го битлы оказались на студии Abbey Road, чтобы записать одноименный альбом. Пластинка вывела их на новую технологическую высоту — и вот тут-то они уже действительно окончательно разругались. Во многом — потому что Джон Леннон и Ринго Старр окрестили новые сочинения Пола Маккартни "песенками для бабушек" (Ринго, впрочем, не видел в этом ничего плохого). В итоге некоторая часть диска дописывалась музыкантами по отдельности.