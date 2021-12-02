Режиссер "Властелина колец" снял сериал о The Beatles. Зачем его смотреть?

Текстура кадра напоминает тщательно отреставрированную классику сказочного кино вроде "Волшебника страны Оз". Но главное, что Джексон проделал хитрую работу по совмещению неозвученного видео и записей разговоров, собрав полноценное, связное кино из тонн сырого материала. Создается даже ощущение, будто бы он так и был задуман — хроникой, поделенной на дни-главы, хотя на деле архив был, конечно, более хаотичен. Один из самых ярких примеров работы режиссера — наложенный на статичный интерьер студийной столовой разговор Пола и Джона о будущем группы после ухода Джорджа. Возможным это стало благодаря прозорливости съемочной группы, которая не только расставила камеры везде, где это было возможно, но и понатыкала скрытых микрофонов там, где это делать было, в общем, нельзя или даже неэтично. Вопрос правомерности использования некоторых деликатных фрагментов, впрочем, отпадает на финальных титрах каждой серии — продюсерами здесь значатся Ринго, Пол, Йоко Оно и Оливия Харрисон.

Впрочем, ждать от The Beatles: Get Back каких-то откровений или тем более жареных подробностей не стоит. Как говорит в фильме Маккартни: "Ну да, Джон перегибает, но ведь он всегда перегибает. Да и всех своих девушек он всегда приводил в студию — Йоко не исключение и не самый тяжелый случай". Фильм Джексона ни в коем случае не монумент (которым пытался стать Let It Be Линдси-Хогга), а именно что заявленное в заглавии возвращение ливерпульской четверки — пусть и лишь на экраны. Если хронология в фильме выстроена строго и линейно, то в остальном Джексон намеренно оставил все возможные шероховатости. Сделал все, чтобы не создавать парадный портрет четырех богоподобных гениев.

Foto: Kadrs no filmas

Музыкантам на тот момент не исполнилось и тридцати, так что ведут они себя соответственно. Песни рождаются из дурачеств, старые композиции исполняются в подчеркнуто идиотской манере. Привыкшие к вниманию прессы битлы от души смеются над газетными заметками, прочащими им скорый конец. Интонация фильма при этом ни в коем случае не указывает на тучи, сгущающиеся над беспечными головами. Напротив — предметом изображения становится не то, как работает талант (этого все-таки никто, к счастью, доподлинно не знает), а неподдельная радость, с которой герои, собственно, играют музыку.

Если же говорить о каких-то открытиях, то они обязательно будут, но для каждого, пожалуй, свои. Самое яркое — брошенное ближе к концу фильма предложение Харрисона разойтись для записи сольников, чтобы не утратить самобытности в качестве музыкантов. Из этих слов (как и из обстоятельств "ухода" Джорджа) вполне явно следует, что битлы даже в случае распада собирались рано или поздно собраться. И помешали воссоединению не непреодолимые личные разногласия, а четыре пули Марка Чепмена.

Ну а кто-то справедливо поразится громкости и ершистости звука, на который были способны авторы лучших на свете поп-песен. После джексоновского Get Back никому в голову не придет сомневаться в том, что The Beatles были рок-группой. Для этого достаточно посмотреть финал этого мини-сериала и увидеть, каким драйвом музыканты преисполняются, когда во время выступления понимают, что к ним на крышу ломится полиция. Задним числом понятно, что затея с ободряющим возвращением к корням вполне удалась, хотя и не совсем так, как было задумано. Get Back, то есть, в полной мере возвращает ощущение The Beatles как по-настоящему живой группы. История четверки стала матрицей для последователей, и фильм Джексона — первая возможность рассмотреть ее в таких подробностях. И тут особенно важно и ценно, что это не фильм о записи альбома и не жизнеописание замечательных людей. Это, если воспользоваться чужой формулировкой, "восемь часов настоящей жизни" — предложение, от которого даже на современном рынке отказываться попросту глупо.

Мини-сериал The Beatles: Get Back вышел на платформе Disney+