Британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще одну часть фантастической кинофраншизы "Чужой", сообщает LA Times.

По мнению Скотта, ему еще есть что сказать о главном монстре "Чужого". "Я всегда в первую очередь думал о том, зачем было создано такое существо, почему оно путешествовало в военном корабле, который вез яйца. Что за цели были у корабля, зачем нужны были яйца? Вот на какие вопросы стоит ответить: кто, почему и зачем", — пояснил он, какие идеи собирается развить в приквеле.

Сейчас Ридли Скотт работает над фильмом "Последняя дуэль". Первый "Чужой" вышел в 1979 году, всего вышло восемь фильмов, действие которых разворачивается во вселенной "Чужого".