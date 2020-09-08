Ридли Скотт рассказал о работе над новым "Чужим"

Режиссер Ридли Скотт рассказал о новом фильме франшизы "Чужой", который находится на стадии разработки. Он отметил, что сюжет ленты не будет связан с предыдущими картинами "Чужой: Завет" и "Прометей".

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В интервью режиссер отметил, что новый приквел к культовому фильму 1979 года с Сигурни Уивер уже находится в разработке. "Ранее мы уже пытались еще раз изобрести колесо с фильмами "Чужой: Завет" и "Прометей". Будем ли мы делать это снова, спорно. Во всяком случае, мы вряд ли вернемся к этому, потому что "Прометей" уже устроил очень хорошую встряску, — цитирует Скотта IndieWire. — Но вы знаете, я постоянно задаю вопросы, такие как "Неужели сам Чужой, лицехват и грудолом выдохлись? Неужели нужно все переосмыслить и просто пользоваться известным словом ради франшизы?". Это всегда фундаментальный вопрос".

Первое возвращение режиссера во вселенную "Чужого" произошло в фильме "Прометей" через 33 года после выхода оригинальной ленты. В начале 1980-х он передал эстафету Джеймсу Кэмерону с "Чужими", Дэвиду Финчеру с "Чужим 3" и Жан-Пьеру Жене с "Чужим 4: Воскрешение".

Foto: 20th Century Fox

Ранее в этом году Скотт рассказывал о планах на продолжение франшизы в беседе с Los Angeles Times. По мнению кинематографиста, в истории "Чужого" осталось много загадок, ответы на которые можно будет найти в новых фильмах. "Я по-прежнему думаю, что у "Чужого" слишком большой "пробег", но я думаю, что теперь вы увидите его новое развитие, — сказал режиссер. — О чем я всегда думал, когда работал над этим фильмом — во-первых, зачем было создано такое существо, и почему оно путешествовало на том виде транспорта, который я всегда считал своего рода боевым кораблем, несущим груз этих яиц. Какова была цель машины и яиц? Вот что нужно спросить — я думаю, что это станет идеей следующего фильма".

Зародившаяся в 1979 году франшиза "Чужой" о противостоянии команды космического корабля и пришельца быстро завоевала популярность у зрителей. Сняв первый фильм, Скотт отдалился от вселенной, поэтому приквелы, комиксы и видеоигры производились без его участия.

В фильме "Прометей" 2012 года режиссер объяснил природу появления на свет ксеноморфа, а пять лет спустя продолжил рассказ в фильме "Чужой: Завет". Несмотря на хорошие сборы, критики встретили две новые части франшизы без особого энтузиазма.