Пуэрториканский певец Рики Мартин возвращается к актерскому ремеслу. Он заявлен на главную мужскую роль в женском комедийном сериале потокового сервиса Apple TV+ под названием "Миссис Американский пирог"(Mrs. American Pie). Его партнершами станут Кристен Уиг, Элисон Дженни и Лора Дерн.

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По сообщению издания Deadline, в последнее время Мартин искал проекты, где бы мог реализовать себя как актер. Сериал "Миссис Американский пирог" — это отличная возможность для 50-летнего артиста.

Комедию из десяти эпизодов снимут по книге Джульетты Макдэниел. По сюжету смелая женщина пытается прорваться в высшее общество курортного города Палм-Бич (Флорида). Действие происходит в 1969 году. Бывшая королева красоты Максин Симмонс став "разведенкой", пытается налаживать жизнь в американской провинции. Рики Мартину досталась роль владельца гей-таверны, а по совместительству — нового "мужа" Максин.

Напомним, что Рики Мартин ранее появлялся в таких сериалах, как "Лодка любви", "Центральная больница", "Ты — моя жизнь", "Хор" и "Американская история преступлений".