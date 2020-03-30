Рижане записали клип с позитивным посылом #Коронарэп

Представители нескольких рижских творческих движений и проектов объединили усилия для создания музыкального рэп-клипа с позитивным посылом под названием #Коронарэп.

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Как заявляют создатели, цель клипа – в добродушной форме призвать всех соблюдать необходимые меры для предотвращения распространения Covid-19 и поднять людям настроение в непростых условиях глобальной пандемии.

В создании клипа приняли участие представители крупнейшего в Прибалтике объединения русскоязычных комиков Riga Stand Up, а также видео оператор и монтажер Александр Петунов и Вадим Смирнов (студия звукозаписи ZaShlow). Авторами текста выступили Артур Крахмалев, Денис Козлов и Александр Марголин.

Авторы подчёркивают, что съемки клипа проводились с соблюдением всех мер предосторожности, в максимально безлюдных местах и в нерабочее время, чтобы избежать любых потенциально опасных контактов. Главный посыл клипа: #сижудома. Фотографии именно с таким хэштегом создатели клипа попросили прислать своих друзей и знакомых. На призыв откликнулись десятки людей из Латвии и других стран, в том числе известный блогер Стас Давыдов ("ThisIsХорошо") и представители московских и питерских стендап-движений. Их фотографии можно увидеть в финальной части клипа.

Главный герой клипа, он же исполнитель, Артур Крахмалев призывает всех поддержать данное движение и выкладывать в сеть свои фотографии с хэштегом #сижудома, а также соблюдать все необходимые меры социального дистанцирования. "Мы поднимаем настроение вам – вы передаёте эстафету дальше!"