29 марта завершился второй сезон телешоу "Ну-ка, все вместе!", победительницей которого стала певица Яна Клявиня из Латвии.

Перед участниками шоу стояла непростая задача - покорить сотню членов жюри, заставив их встать со своих мест и танцевать или подпевать.

Для выступления в суперфинале, куда вышли три участника шоу, Яна выбрала песню Show Must Go On группы Queen и получила 93 голоса, обойдя соперников, а также главный приз - миллион рублей (11,3 тысячи евро).