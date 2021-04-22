Рижский кинофонд выделит деньги на съемки трех зарубежных фильмов

В конкурсе Рижского кинофонда на софинансирование съемок зарубежных фильмов утверждено три проекта, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Конкурс был объявлен 1 марта, было получено 15 заявок на общую сумму софинансирования в размере почти 2,8 млн евро. На съемки в Латвии и Риге продюсеры этих проектов намерены потратить 13,727 млн евро.

В результате конкурса поддержку Рижского самоуправления получили следующие проекты:

"Невидимая борьба" ("Neredzamā cīņa") совместное производство ООО White Picture и Homeless Bob Production (Эстония), с интенсивностью софинансирования 20% от расходов в Латвии. Это комедия кунг-фу, действие которой происходит в СССР в 1973 году, когда автомеханик становится монахом и святым. Съемки в Латвии запланированы с июля по октябрь 2021 года, съемки будут вестись в Риге.

"Еврей" ("Ebrejs"), совместное производство Ego Media и Motor Film Studio (Россия), с интенсивностью софинансирования 20% от расходов в Латвии. Это историческая драма, действие которой разворачивается в СССР на Украине в 1946 году и рассказывает о серии нераскрытых убийств. Съемки в Латвии запланированы с мая по август 2021 года, съемки пройдут в Риге, Кандаве, Кулдиге, Лиепае и киногороде Cinevilla.

"Сиси" ("Sisī"), который будет снят Cinevilla Films в сотрудничестве со Story House Pictures (Германия), с интенсивностью софинансирования 20% от расходов в Латвии. В Латвии будет сниматься первый сезон художественного фильма. Это история императрицы Австро-Венгрии Елизаветы, которую в детстве как и сегодня чаще называют Сиси, а теперь она стала иконой австрийской и австро-венгерской культуры. Съемки в Латвии запланированы с мая по август 2021 года, съемки пройдут на Рижской киностудии, в Старой Риге, Рундальском замке, Кулдиге, Кримулде и Национальном парке Гауя.

Общий запланированный бюджет поддерживаемых расходов для трех утвержденных кинопроектов, которые планируется потратить в Риге и Латвии, составляет 5,346 млн евро.

Следует добавить, что планируемая сумма софинансирования Рижского самоуправления конкурса 2021 года составляет 800 000 евро. Поскольку общая сумма заявок на софинансирование, полученных в марте, превышает запланированную сумму конкурса, оценочная комиссия конкурса прекращает дальнейший прием заявок.