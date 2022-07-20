Рижский международный кинофестиваль представляет расширенную программу немецкого кино
Foto: Kadrs no filmas "The Conference"

С 13 по 23 октября 2022 года в Риге пройдет девятый Рижский международный кинофестиваль (RIGA IFF). Свыше ста кинопоказов ожидаются в шести конкурсных программах и тематических рубриках, часть сеансов будет доступна онлайн на всей территории Латвии. По сообщению организаторов, значительно расширена программа немецкого кино.

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Открывающим программу этого года был выбран фильм французского режиссера Франсуа Озона "Петер фон Кант" — "мужской" ремейк фильма Райнера Вернера Фассбиндера "Горькие слезы Петры фон Кант". Озон почти целиком повторяет оригинальную картину 1972 года, но в центре сюжета оказалась теперь не женщина, а мужчина. Этим же фильмом открывался в этом году Берлинале, и RIGA IFF обещает встречи с другими фаворитами фестивалей.

Среди них — вошедшая в конкурсную программу Берлинале работа Микаэля Херса "Пассажиры ночи", где в ночном эфире проблемы радиослушателей решает Шарлотта Генсбур. Картина "Эами", заслужившая признание Роттердамского кинофестиваля, рассказывает о скитаниях пятилетней девочки из племени айорео в умирающем лесу и встречах с его обитателями. Из программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля позаимствована "Божья земля" – о тяжелом пути молодого датского пастора во время миссии в Исландию в 19 веке (автор фильма Хлинюр Палмасон известен латвийским зрителям картиной "Белый, белый день" с актером Ингваром Сигурдсоном).

Необычный коктейль, объединяющий в себе мистицизм, анализ насильственных моделей семьи и легкий взгляд на подростковую маскулинность, предлагает показанный на Берлинале фильм "Красивые существа". Выдающийся авторский стиль и деконструкция гендера поразят зрителей психоделического мюзикла Аманды Крамер "Пожалуйста, детка, пожалуйста". Налет семейной идиллии, навеянный социальными сетями, стряхнет финский боди-хоррор "Скрежет", ранее показанный на фестивале "Сандэнс"; в создании этой работы приняла участие латвийская киностудия Mistrus Media и местные представители отрасли кино.

В этом году RIGA IFF в сотрудничестве с Институтом Гете предложит получить более широкое представление о немецком кинематографе и связанных с ним культурных событиях в программном разделе Zeitgest Deutchland (Дух века: Германия). Программа создана для более полного отражения творческих течений и идей немецкого кино в культурном пространстве Латвии через работы, демонстрируемые на Берлинале и других международных кинофестивалях. Немецкий кинематограф является одним из самых амбициозных в Европе — он часто открывает важные тенденции и новые звезды в мире кино.

Раздел программы Zeitgest Deutchland также фокусируется на исторической реальности: так драма Матти Гешоннек "Конференция" возвращает зрителя к 20 января 1942 года, когда немецкие министры, представители СС и национал-социалистической немецкой рабочей партии встретились на Озере Ванзее, чтобы принять "окончательное решение еврейского вопроса", что привело к самой мрачной странице в истории Германии.

Трагикомические масштабы несправедливости очерчены в фильме режиссера Андреаса Дрезена "Раввин Курнас против Джорджа Буша-младшего" — истории немки турецкого происхождения, которая, узнав, что ее сын задержан за возможное участие в теракте 11 сентября, пытается достучаться до совести политических чиновников, временами скатываясь в сюрреалистический фарс уровня Монти Пайтона.

Уже сообщалось, что в международном конкурсе полнометражных фильмов RIGA IFF режиссеры стран Балтийского моря и Северных стран будут состязаться за гран-при фестиваля – статуэтку в работы скульптора Эрвинса Брокса, символизирующую золотого петушка, а также денежный приз в размере 4000 EUR. Качество художественного исполнения, инновационность и актуальность работ будет судить международное жюри профессионалов кино.

Особое внимание в рамках фестиваля уделяется короткометражным фильмам – формату, быстрее других реагирующему на художественные инновации и социальные перемен. В этом году RIGA IFF предложит работы в разных жанрах и тематиках как на национальный, так и на международный конкурсы короткометражного кино: работы, избранные жюри, будут соревноваться не только за приз фестиваля – "Серебрянного ужа" и денежные призы 1000 EUR и 2000 EUR, – но и за кандидатуру на приз Европейской академии кино (EFA): "Европейский короткометражный фильм – 2023".

Узнать более подробно о программе фестиваля, а также приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия.

Организацию фестиваля поддерживают Государственный фонд культурного капитала Латвии, Национальный центр кино и программа Европейского Союза Creative Europe – MEDIA.

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