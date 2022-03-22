Рижский международный кинофестиваль (RIGA IFF) открывает прием заявок на киноконкурсы

Рижский международный кинофестиваль, который пройдёт с 13 по 23 октября 2022 года, призывает авторов кино подавать работы на шесть конкурсных программ – в том числе полнометражное и короткометражное кино, произведения для детей и музыкальные видео. RIGA IFF предлагает авторам в течение месяца, до 22 апреля, подавать заявки без платы за регистрацию.

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В Международном конкурсе полнометражных фильмов RIGA IFF режиссёры стран Балтийского моря и Северных стран будут состязаться за гран-при фестиваля – статуэтку в работы скульптора Эрвинса Брокса, символизирующую золотого петушка, а также денежный приз в размере 4000 EUR. Качество художественного исполнения, инновационность и актуальность работ будет судить международное жюри профессионалов кино.

Особое внимание в рамках фестиваля уделяется короткометражным фильмам – формату, быстрее других реагирующему на художественные инновации и социальные перемен. В этом году RIGA IFF собирает работы в разных жанрах и тематиках как на национальный, так и на международный конкурсы короткометражного кино: работы, избранные жюри, будут соревноваться не только за приз фестиваля – "Серебрянного ужа" и денежные призы 1000 EUR и 2000 EUR, – но и за кандидатуру на приз Европейской академии кино (EFA): "Европейский короткометражный фильм – 2023".

Фестивальная рубрика детского кино KIDS' REEL ожидает заявки на конкурсы полнометражного и короткометражного детского кино – эти работы будут оценивать члены Европейской Ассоциации детского кино (ECFA). Победители конкурсов получат номинации на приз ECFA и возможность получить киноприз за лучший европейский короткометражный или полнометражный фильм для детей. Авторы детского кино также будут соревноваться за приз детского жюри фестиваля – приобретение прав на прокат фильма Латвийским телевидением.

После годового перерыва в список конкурсов фестиваля возвращается уникальный конкурс музыкальных видео – особое мероприятие с профессиональным жюри, объединяющее энтузиастов и ценителей жанра с создателями музыкальных видео из стран Балтии. Работы, демонстрируемые во время специального сеанса, состязаются за приз RIGA IFF – "Серебрянного ужа" и денежную награду в 1000 EUR.

Подробная информация об условиях и сроках подачи работ на конкурсы – enter.rigaiff.lv.