Путаница в фактах, выдуманная реальность и несуществующие персонажи нередко подаются в западном кинематографе как чистая правда о Латвии. Чаще это всего лишь эпизоды, но их очень и очень немало.

Подборку забавных ляпов и шуток о Латвии в популярных сериалах XXI века представляет Kinolente.

Ситком "Новенькая" с Зои Дешанель в главной роли развлекал зрителей 7 сезонов, и среди героев сериала в стиле знаменитых "Друзей" был любитель дурацких розыгрышей Уинстон Бишоп (Ламорн Моррис). По сюжету, он провел несколько лет в Латвии, играя за некую местную баскетбольную команду в "Краслава-сити". В нескольких флэшбеках Уинстон тренировался на лесной поляне с ямами и пеньками и принимал ванну на улице в компании козы.

В великолепном во всех смыслах "Молодом Папе" режиссера Паоло Соррентино есть эпизод беседы Папы Римского (Джуд Лоу) и кардинала Озолиньша (Владимир Бибик), попавшего в немилость главы Ватикана. Папа дает ему ткнуть с закрытыми глазами наугад пальцем в глобус, тот попадает в Сан-Франциско, но решением "босса" все же отправляется на Аляску.

В сериале, который рассказывает о первом американце, возглавившем католическую церковь, также звучит музыка латвийского композитора Петериса Васкса - композиция "Одинокий ангел".

Создатели комедийного сериала о бруклинском полицейском участке под номером 99 посвятили Латвии целую серию (10 эпизод 4 сезона) под названием "Капитан Латвия", где герои сталкиваются с преступной группировкой, состоящей из латышей. И да, они говорят по-латышски.

А у Капитана Латвии есть особое оружие - Рижский молот (Riga Hammer).

В одном из эпизодов довольно кровавой черной комедии от Netflix девушка Бонни вспоминает, как мама настойчиво прививала ей в детстве знания, устраивая проверки. В тесте на знание географии женщина задает вопросы о столицах государств, среди которых есть и Латвия. "Киев...", - отвечает Бонни с неуверенной вопросительной интонацией. "Меня словно по лицу ударили", - реагирует на ее ответ мама.

Герои комедийного хита о жизни студентов общественного колледжа наблюдают странный парад в честь Дня независимости Латвии. Особенное впечатление на них производит народный музыкальный инструмент trejdeksnis, при этом один из героев даже знает его название.

Стартовавший в начале этого года на Netflix сериал "Мессия", который рассказывает о втором пришествии Христа и вызванных этим событием последствиях, уделил Латвии довольно много внимания - нашу страну там упоминают несколько раз. Что не прошло незамеченным для жителей Латвии, которые отметили это в соцсетях.

Un tad pēkšņi jaunajā Netflix seriālā @MessiahNetflix ASV prezidents piesauc Latviju un Igauniju, skaidrojot iespējamajam "teroristam", kāpēc amerikāņi nevar izvest savus karaspēkus no citām valstīm. #Latvia and #Estonia on #Messiah #NowWatching pic.twitter.com/OGWMG6aUYN