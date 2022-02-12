За 20 лет с выхода криминальной драмы ее актеры успели попробовать себя в качестве режиссеров, рок-музыкантов, художников и даже летчиков.

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О том, чем сейчас занимаются звезды "Бригады", рассказывает "Газета.Ru".