За 20 лет с выхода криминальной драмы ее актеры успели попробовать себя в качестве режиссеров, рок-музыкантов, художников и даже летчиков.
О том, чем сейчас занимаются звезды "Бригады", рассказывает "Газета.Ru".
- 1. Сергей Безруков — Александр Белов (Саша Белый)
- 2. Екатерина Гусева — Ольга Белова
- 3. Павел Майков — Виктор Пчелкин (Пчела)
- 4. Дмитрий Дюжев — Космос Холмогоров (Космос)
- 5. Владимир Вдовиченков — Валерий Филатов (Фил)
- 6. Валентина Теличкина — мать Саши Белого
- 7. Ян Цапник — предприниматель Артур Лапшин (Артурчик)
- 8. Алексей Кравченко — подполковник КГБ Игорь Введенский
- 9. Александр Высоковский — Максим Карельский (телохранитель Саши Белого Макс)
- 10. Александра Флоринская — Аня (любовница Саши Белого)