Романтика и волшебство: 10 лучших рождественских фильмов на Netflix

Смотреть рождественские фильмы в декабре для многих стало доброй традицией. Правда, из-за того, что на Netflix выбор фильмов крайне велик, найти идеальное рождественское кино может быть не так просто. Конечно, всегда есть рождественская классика, но можно найти и много новых оригинальных фильмов. Предлагаем посмотреть, какие есть лучшие фильмы к Рождеству на этой стриминговой платформе.
- 1. Романтический фильм — “Отпуск по обмену” (2006)
- 2. Рождественская комедия - “Просто друзья” (2005)
- 3. Романтическая комедия - “Неуловимый аромат любви” (2021)
- 4. Фильм для всей семьи - “Рождество Ангелы” (2017)
- 5. Фильм о теплых чувствах - “Праздничный календарь” (2018)
- 6. Лучший праздничный мультфильм - “Клаус” (2019)
- 7. Королевский фильм к Рождеству - “Принц на Рождество” (2017)
- 8. Волшебный фильм - “Рыцарь перед Рождеством” (2019)
- 9. Лучший фильм про Санта-Клауса - “Рождественские хроники” (2018)
- 10. Фильм, который можно смотреть весь год - “Пара на праздники” (2020)