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Романтический фильм — “Отпуск по обмену” (2006)
Романтика и волшебство: 10 лучших рождественских фильмов на Netflix
Foto: Kadrs no filmas

Смотреть рождественские фильмы в декабре для многих стало доброй традицией. Правда, из-за того, что на Netflix выбор фильмов крайне велик, найти идеальное рождественское кино может быть не так просто. Конечно, всегда есть рождественская классика, но можно найти и много новых оригинальных фильмов. Предлагаем посмотреть, какие есть лучшие фильмы к Рождеству на этой стриминговой платформе.

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Романтический фильм — “Отпуск по обмену” (2006)
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