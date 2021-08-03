Русская Кидман, новые ужасы Кинга и убийства на Куршской косе: главные сериалы августа

Комедия про учителя от Джозефа Гордона-Левитта, про подростков из индейской резервации — от Тайки Вайтити; и про любовь к тру-крайму — от Стива Мартина. А также новые экранизации Лианы Мориарти (с Николь Кидман) и Стивена Кинга (с Эдриеном Броуди)
"Газета.Ru" изучила, какие сериалы выходят в августе, и выбрала самые интересные.
- 1. "Мистер Корман" ("Mr Corman") — 1 сезон
- 2. "Псы резервации" ("Reservation Dogs") — 1 сезон
- 3. "Новый вишневый вкус" ("Brand New Cherry Flavor") — мини-сериал
- 4. "Современная любовь" ("Modern Love") — 2 сезон
- 5. "Девять совсем незнакомых людей" ("Nine Perfect Strangers") — мини-сериал
- 6. "Кафедра" ("The Chair") — 1 сезон
- 7. "По правде говоря" ("Truth Be Told") — 2 сезон
- 8. "Чепелуэйт" ("Chapelwaite") — 1 сезон
- 9. "Коса" — 1 сезон
- 10. "Американская история ужасов" ("American Horror Story") — 10 сезон
- 11. "Убийства в одном здании" ("Only Murders in the Building") — 1 сезон