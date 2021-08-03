Русская Кидман, новые ужасы Кинга и убийства на Куршской косе: главные сериалы августа

Комедия про учителя от Джозефа Гордона-Левитта, про подростков из индейской резервации — от Тайки Вайтити; и про любовь к тру-крайму — от Стива Мартина. А также новые экранизации Лианы Мориарти (с Николь Кидман) и Стивена Кинга (с Эдриеном Броуди)

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"Газета.Ru" изучила, какие сериалы выходят в августе, и выбрала самые интересные.