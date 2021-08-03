1 12
"Мистер Корман" ("Mr Corman") — 1 сезон
Русская Кидман, новые ужасы Кинга и убийства на Куршской косе: главные сериалы августа
Foto: Kadrs no filmas

Комедия про учителя от Джозефа Гордона-Левитта, про подростков из индейской резервации — от Тайки Вайтити; и про любовь к тру-крайму — от Стива Мартина. А также новые экранизации Лианы Мориарти (с Николь Кидман) и Стивена Кинга (с Эдриеном Броуди)

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Газета.Ru" изучила, какие сериалы выходят в августе, и выбрала самые интересные.


1 12
"Мистер Корман" ("Mr Corman") — 1 сезон

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

сериалы Amazon Netflix Мелисса Маккарти Николь Кидман Стивен Кинг
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова