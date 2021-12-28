Русский комикс, юбилейный Бонд и голливудский капустник: главные фильмы уходящего года

В 2021 киноиндустрия наконец вышла из комы, куда ее погрузила пандемия - наконец вышли долгострои вроде долгожданной "Дюны" Вильнева или "Дома Гуччи" Ридли Скотта, - но дела все еще обстоят не слишком хорошо.
Десять лучших фильмов было выбрать одновременно и просто - исходя из общего небольшого количества громких релизов, и сложно - выборка по-настоящему резонансных картин оказалась еще более ограничена.
Разбираемся, как киноделы справились со своими обязанностями отвлекать нас от суровой реальности в этот непростой год, и что все-таки стоит посмотреть, если раньше времени не нашлось.
- 1. Дюна (Dune)
- 2. Дом Гуччи (House of Gucci)
- 3. Петровы в гриппе
- 4. Отряд самоубийц: Миссия навылет (The Suicide Squad)
- 5. Прошлой ночью в Сохо (Last Night in Soho)
- 6. Майор Гром: Чумной Доктор
- 7. Не время умирать (No Time to Die)
- 8. Круэлла (Cruella)
- 9. Чёрная Вдова (Black Widow)
- 10. Французский вестник (The French Dispatch)