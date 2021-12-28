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Дюна (Dune)
Русский комикс, юбилейный Бонд и голливудский капустник: главные фильмы уходящего года
Foto: Kadrs no filmas

В 2021 киноиндустрия наконец вышла из комы, куда ее погрузила пандемия - наконец вышли долгострои вроде долгожданной "Дюны" Вильнева или "Дома Гуччи" Ридли Скотта, - но дела все еще обстоят не слишком хорошо.

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Десять лучших фильмов было выбрать одновременно и просто - исходя из общего небольшого количества громких релизов, и сложно - выборка по-настоящему резонансных картин оказалась еще более ограничена.

Разбираемся, как киноделы справились со своими обязанностями отвлекать нас от суровой реальности в этот непростой год, и что все-таки стоит посмотреть, если раньше времени не нашлось.

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Дюна (Dune)
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