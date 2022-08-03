С переводом родного на понятный. Почему американцы смотрят кино с английскими субтитрами

Образовательная платформа Preply провела исследование среди жителей США, чтобы узнать, смотрят ли они фильмы на английском языке с субтитрами. И выяснила, что больше половины опрошенных используют эту возможность.

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Из 1200 участников опроса 57% включают опцию субтитров при просмотре фильмов. Главными причинами они назвали перекрывающие речь звуки (музыка, спецэффекты и т.д.), а также акценты актеров. При этом в топ артистов с самой невнятной речью попали даже такие звезды как Брэд Питт и Джонни Депп.

Актером с самой неразборчивой речью зрители признали актера Тома Харди. Британский акцент в целом представляет проблему для американских зрителей, например, "Игра престолов" оказалась в топе списка сериалов, которые смотрят с субтитрами. А Харди часто произносит свои реплики из‑под маски, например, в фильмах Кристофера Нолана "Темный рыцарь" и "Дюнкерк". В интернете даже можно найти статьи "Том Харди должен научиться произносить слова".

Среди других знаменитостей в списке "самых непонятных" — британцы Шон Коннери, Майкл Кейн, Бенедикт Камбербетч, Джеймс Макэвой, Идрис Эльба, а также София Вергара, Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, для которых английский язык не является родным. Единственными американскими актерами в списке оказались Джонни Депп и Брэд Питт — вероятно, из‑за их ролей Джека Воробья и боксера Микки О’Нила в "Большом куше", где Питт специально говорил невнятно.

В исследовании также перечислены акценты английского, наиболее сложные для восприятия американцами: самым непонятным является шотландский (50%), за ним следует британский (17%) и ирладский (17%). Замыкают пятерку южноафриканский (10%) и австралийский акцент (4%).

Топ сериалов в которых американцам сложнее всего расслышать речь актеров: "Острые козырьки", "Девчонки из Дерри", "Игра престолов" "Чужестранка", "Аббатство Даунтон", "Бриджертоны", "Игра в кальмара", "Нарко", "Озарк", "Бумажный дом".

Интересно, что процент зрителей, использующих английские субтитры, намного выше среди молодежи: субтитры включают целых 72% опрошенных.