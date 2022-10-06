Сам себе оператор. 17 октября в эфир выйдет новая латвийская программа на русском языке "Квартира"

Новое развлекательно-информационное шоу собственного производства будет выходить в эфир на 8TV с понедельника по четверг, в 20:25. Создатели программы вместе со зрителями собираются решать актуальные проблемы, реагировать на новости и разбираться с нововведениями.

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Студия, где создается "Квартира" - это настоящая квартира, превращённая в телевизионную студию. Второе не менее существенное отличие от других телестудийных форматов в том, что большую часть сюжетов будут создавать сами журналисты, вооружённые специальными малогабаритными ручными видеокамерами.

"Сейчас идёт активная работа над первыми выпусками. Наши коллеги побывали во дворах многоэтажек, обсудили с жильцами тарифы на вывоз мусора, узнали, как жить более экономично и энергоэффективно, - рассказывает продюсер программы Владимир Новодворский. - Люди нередко удивляются, видя журналиста с крошечной камерой в руках, но многие признаются, что так разговаривать даже легче, ведь их не снимают большой телекамерой, которая у людей, не связанных с телевидением, часто вызывает тревогу.

Мы говорим со зрителями по душам и показываем жизнь такой, какая она есть – со всеми горестями и радостями. Например, во время съёмок одного из сюжетов наша журналистка получила известие, что у её лучшей подруги родился ребёнок. И этот момент тоже попал в сюжет, хотя на первый взгляд он с ним никак не связан. В "Квартире" всё как в жизни – всё происходит по-настоящему".

В команду "Квартиры" весьма разнообразна. В ней есть люди разного возраста и происхождения. Их главное достоинство – профессионализм и способность импровизировать. Недаром формат "Квартиры" задумывался как новинка в латвийском медиапространстве.

Костяк коллектива - 9 репортеров: Мила Ковалёва, Анаит Исаханова, Александр Твердохлеб, Кристина Парваткина, Евгения Шафранек, Марианна Ходаш, Анастасия Бермичева, Андрей Аксёнов и Карина Дребейниека.

Мила не только журналист, но и профессиональный стилист. В своих сюжетах она коснётся не только социальных тем, но и часто будет давать ценные советы по стилю.

Анаит будет учить зрителей пользоваться новыми технологиями, примет участие в женских курсах самообороны.

Александр на собственном опыте испытает проблемы телезрителей - например, попытается добраться ночью из аэропорта в центр Риги, когда уже не ходит общественный транспорт.

Кристина затронет на первый взгляд сугубо мужские темы, вроде утепления окон и ежедневного использования электромобиля.

Евгения поможет зрителям не только разобраться с насущными проблемами, но и заглянуть в мастерские лучших латвийских художников.

Марианна изучит остросоциальные темы, например, почему в магазинах всё чаще воруют.

Карина расскажет о буднях, проблемах и радостях латвийцев, живущих за пределами столицы, особенно в Латгалии.

8TV принадлежит компании Tet и также доступен абонентам Baltcom, Balticom, Livas, SkaTVis, Namsaimnieks, Ostkom, Netvision, Eikatik.

Подробнее о программе можно узнать на домашней странице Tet и в соцсетях.