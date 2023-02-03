Из-за новых правил премии "Эмми", которые обязывают стриминги и каналы выпускать как минимум шесть эпизодов сериалов до 31 мая, первый месяц весны становится самым "горячим" месяцем для телепремьер.

Нас ждет: долгожданный финал "Наследников", продолжение детективного хоррора "Шершни", третий сезон космического вестерна "Мандалорец", история культовой российской группы "Король и Шут", продолжение очаровательной комедии "Тед Лассо" и многое другое.

В преддверии премьер мы собрали одиннадцать самых любопытных сериальных новинок марта.

Мандалорец

Один из главных сериалов по вселенной "Звездных войн" возвращается с новым сезоном спустя три года — признаться честно, фанаты уже изрядно заждались. В третьем сезоне "Мандалорца" нас ждет воссоединение одинокого стрелка (Педро Паскаль) и маленького Грогу, более известного по кличке Малыш Йода. По традиции, каждый эпизод "Мандалорца" будет представлять собой законченную историю с общей сюжетной аркой, связанной с таинственным происхождением Грогу и его необычными способностями.

Третий сезон будет состоять из восьми эпизодов, первая серия выйдет 2 марта на Disney+.