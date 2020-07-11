Пандемия коронавируса поставила на паузу как киноиндустрию, так и кинопрокат — оставив весь мир в этом году как без традиционных летних блокбастеров, так и без фестивалей класса "А" уровня Каннского. Никакому вирусу, впрочем, не остановить само желание человечества смотреть кино, терять и находить себя в пространстве фильма, открывать в чьих-то историях или режиссуре новые для себя вселенные и способы смотреть на мир и его осмыслять. А значит, даже и в драматичных обстоятельствах 2020-го новое замечательное кино продолжает находить дорогу к зрителю.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Издание "Лента.ру" выбрало фильмы, которые в первом полугодии этого сложного года запомнились, несмотря ни на что.