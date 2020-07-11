Пандемия коронавируса поставила на паузу как киноиндустрию, так и кинопрокат — оставив весь мир в этом году как без традиционных летних блокбастеров, так и без фестивалей класса "А" уровня Каннского. Никакому вирусу, впрочем, не остановить само желание человечества смотреть кино, терять и находить себя в пространстве фильма, открывать в чьих-то историях или режиссуре новые для себя вселенные и способы смотреть на мир и его осмыслять. А значит, даже и в драматичных обстоятельствах 2020-го новое замечательное кино продолжает находить дорогу к зрителю.
Издание "Лента.ру" выбрало фильмы, которые в первом полугодии этого сложного года запомнились, несмотря ни на что.
- 1. "Король Стейтен-Айленда" (The King of Staten Island)
- 2. "Ширли" (Shirley)
- 3. "Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods)
- 4. "Ассистентка" (The Assistant)
- 5. "Ип Ман 4" (Yip Man 4)
- 6. "Сибирь" (Siberia)
- 7. "Дело Ричарда Джуэлла" (Richard Jewell)
- 8. "Никогда, редко, иногда, всегда" (Never Rarely Sometimes Always)
- 9. "Мальмкрог" (Malmkrog)
- 10. "Кровавый нос, пустые карманы" (Bloody Nose, Empty Pockets)
- 11. "Женщина, которая убежала" (Domangchin yeoja)
- 12. "Парижские каллиграммы" (Paris Calligrammes)
- 13. "IWOW: Я хожу по воде" (IWOW: I Walk on Water)
- 14. "В погоне за мечтой" (Chi huo quan wang)
- 15. "Будь водой" (Be Water)