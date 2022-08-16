Самый знаменитый бразилец Латвии подписал контракт с влиятельным кинопродюсером

Проживающий уже около 7 лет в Латвии блогер и футболист бразильского происхождения Фелипе Габриэль Ксавьер подписал контракт с международной кинокомпанией Orlando John, которая работает с артистами мировой величины.

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Фелипе присоединился к команде, которая в последнее время тесно сотрудничает с такими актерами, как Юэль Киннаман ("Отряд самоубийц", "Робокоп", "Видоизмененный углерод"), Рик Джун ("Форсаж", "Джеймс Бонд: Умри, но не сейчас", "Падение Олимпа"). Роберт Дави ("Крепкий орешек", "Джеймс Бонд: Лицензия на убийство") и многими другими.

Габриэль в 2020 году дебютировал в большом кино ролью в литовской комедии "Imprtinis jaunikis" (Импортный жених). В этом году вторая роль Фелипе была в остросюжетном сериале "Викинг - падение наркобарона" (The Viking - Downfall of a Drug Lord). Там он сыграл роль бразильского гангстера вместе с датским актером и продюсером Алексом Хог Андересеном.

"Фелипе плотно занят работой. Он очень усердный, знает множество языков и свободно себя чувствует в кадре. У него сейчас большой потенциал стать актером международного уровня. Уже совсем скоро мы сможем увидеть его на одном из популярных стриминговых каналов планеты", - рассказал основатель компании Orlando John голландский продюсер Орландо Джон.