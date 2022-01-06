Сцену с Крисом Нотом в сериале "И просто так" вырезали на фоне обвинений в изнасиловании

Сцена с участием американского актера Криса Нота была вырезана из финального эпизода сериала "И просто так" на фоне обвинений в изнасиловании и домогательствах, пишет журнал Variety.

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Финальная серия "И просто так", которая является продолжением сериала "Секс в большом городе", должна выйти на стриминговой платформе HBO Max 3 февраля 2022 года. По данным издания, она содержала сцену с участием Нота, персонаж которого погиб в начале сериала.

Авторы картины решили убрать из финальной серии сцену с его участием на фоне скандала, который разгорелся после того, как по меньшей мере три женщины обвинили Нота в домогательствах и сексуальном насилии. Создатели сериала посчитали, что кадры, на которых появляется актер, не имеют большого значения для повествования и могут быть удалены.

Ранее компания Entertainment Arts Research, Inc. не стала покупать алкогольный бренд Ambhar, принадлежащий актеру.