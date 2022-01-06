Сцену с Крисом Нотом в сериале "И просто так" вырезали на фоне обвинений в изнасиловании
Foto: Vida Press

Сцена с участием американского актера Криса Нота была вырезана из финального эпизода сериала "И просто так" на фоне обвинений в изнасиловании и домогательствах, пишет журнал Variety.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Финальная серия "И просто так", которая является продолжением сериала "Секс в большом городе", должна выйти на стриминговой платформе HBO Max 3 февраля 2022 года. По данным издания, она содержала сцену с участием Нота, персонаж которого погиб в начале сериала.

Авторы картины решили убрать из финальной серии сцену с его участием на фоне скандала, который разгорелся после того, как по меньшей мере три женщины обвинили Нота в домогательствах и сексуальном насилии. Создатели сериала посчитали, что кадры, на которых появляется актер, не имеют большого значения для повествования и могут быть удалены.

Ранее компания Entertainment Arts Research, Inc. не стала покупать алкогольный бренд Ambhar, принадлежащий актеру.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии (1) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола