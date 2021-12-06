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Fancy smth - стиль лофт в небольшой квартире и идеи новогодних подарков
Сделай сам! 5 лучших DIY-каналов YouTube, которые помогут создать праздничное настроение
Foto: Kadrs no video

В преддверии зимних праздников на прилавках магазинов можно найти множество красивого сезонного декора. Проблема в том, что иногда он бывает слишком дорогим или просто не подходит по стилю в дом или квартиру. Если вам хочется в этом году попробовать что-то новое, имеет смысл открыть для себя богатый мир DIY-блогеров, которые научат делать буквально все — реставрировать старую мебель, мастерить елочные игрушки, делать красивые украшения в подарок, шить и даже готовить уникальный шоколад.

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На YouTube есть миллионы обучающих видео, но мы выбрали пятерку авторитетных и опытных DIY-блогеров, которые общаются со своей аудиторией на русском языке и чьи видео мало кого оставят равнодушным.


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Fancy smth - стиль лофт в небольшой квартире и идеи новогодних подарков
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