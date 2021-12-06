Сделай сам! 5 лучших DIY-каналов YouTube, которые помогут создать праздничное настроение

В преддверии зимних праздников на прилавках магазинов можно найти множество красивого сезонного декора. Проблема в том, что иногда он бывает слишком дорогим или просто не подходит по стилю в дом или квартиру. Если вам хочется в этом году попробовать что-то новое, имеет смысл открыть для себя богатый мир DIY-блогеров, которые научат делать буквально все — реставрировать старую мебель, мастерить елочные игрушки, делать красивые украшения в подарок, шить и даже готовить уникальный шоколад.
На YouTube есть миллионы обучающих видео, но мы выбрали пятерку авторитетных и опытных DIY-блогеров, которые общаются со своей аудиторией на русском языке и чьи видео мало кого оставят равнодушным.
- 1. Fancy smth - стиль лофт в небольшой квартире и идеи новогодних подарков
- 2. My DIY life - как переделать все на свете, смастерить елочные игрушки и красивый декор
- 3. Bubenitta - идеи по ремонту и несложные праздничные декорации
- 4. Masherisha - как сделать кулоны, серьги, шкатулки и даже подсвечник
- 5. Oksana Matyash - скандинавский стиль на Новый год и радикальные изменения в доме