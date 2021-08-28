Сделка с дьяволом: как Marvel и DC наживаются на авторах многомиллионых франшиз, оставляя их ни с чем

Вселенные кинокомиксов разрастаются с каждым годом все больше. Такие компании как Marvel и DC зарабатывают миллиарды долларов благодаря фильмам, сериалам, играм и другим сопутствующим товарам. Однако и у грандиозного успеха есть темная сторона — по мере того, как многомиллионные корпорации получают огромные деньги за "своих" персонажей и "свои" сюжеты, писатели и художники отчаянно борются за справедливую оплату своего труда.

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О том, как компании-гиганты наживаются на труде талантливых авторов рассказало издание Guardian. Эта история читается как настоящий финансовый триллер и, пожалуй, сама достойна экранизации.

Любой фильм о супергероях заканчивается титрами, в конце которых обычно упоминается имя, скорее всего, уже умершего писателя или художника, работы которого легли в основу киноленты. В самом конце титров можно заметить раздел с "особыми благодарностями", где собран длинный список талантливых создателей комиксов, которые все еще живы и чья работа стала скелетом и мускулатурой фильма. Фрэнк Миллер делал раскадровки для комиксов о Бэтмене, Уолт Симонсон придумывал эволюцию персонажей в комиксах о Торе, а такие франшизы как "Мстители" или спин-офф Disney+ "Сокол и Зимний солдат" не появились бы на свет без авторов комиксов Курта Бусика и Эда Брубейкера.

