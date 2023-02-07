Сеанс для двоих: 10 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

В день праздника всех влюбленных самое время пересмотреть лучшие романтические комедии и драмы о любви.

"Грязные танцы" (Dirty Dancing), 1987

Лето 1963. Бэби (Дженнифер Грей) едет со своей семьей на курорт в Катскиллс. Здесь ее ждет типичный семейный отдых: скучные ужины с родителями и глупые занятия. Сам владелец курорта Келлерман пытается свести Бэби со своим льстивым внуком Нилом. Неуклюже танцуя с Нилом, Бэби обращает внимание на профессиональных танцоров, нанятых для развлечения гостей: Пенни Джонсон и Джонни Кастла (Патрик Суэйзи). Их танец, хотя и не такой грязный, интригует ее. К ее радости, оказывается, что Джонни и Пенни - не пара. Джонни учит Бэби нескольким движениям - и у нее получается.

Позже Бэби случайно находит Пенни плачущей на кухне. Бэби узнает, что Пенни беременна. Она не может оставить ребенка, но и денег на аборт нет. Бэби просит своего отца помочь, а затем узнает о другой проблеме: если Пенни сделает аборт, она не сможет участвовать в танцевальном конкурсе курорта. Бэби соглашается заменить Пенни, а это значит, что она должна научиться танцевать. Джонни берет на себя роль учителя, и Бэби быстро учится. Ей нужно всего три-четыре танцевальных сцены в фильме и вуаля — она готова к большому шоу.

Фильм "Грязные танцы" во многом основан на собственном детстве сценариста Элеоноры Бергштейн: она - младшая дочь еврейского врача из Нью-Йорка, проводила лето со своей семьей в Катскиллсе и участвовала в конкурсах "Грязные танцы" и получила прозвище "Бэби". Фильм получил статус культового не только благодаря истории о пубертатной любви, но и отличному саундтреку.