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Все, что я хочу на Рождество — это ты (2017)
Семейный сеанс: 10 мультфильмов про Рождество для праздничного настроения
Foto: Kadrs no filmas

С появлением стриминговых сервисов пропустить любимые фильмы стало просто невозможно. Если раньше мы сверялись с телепрограммой и ждали очередного рождественского мультфильма, то современным детям переживать не стоит — все доступно в любое время и в любом месте.

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Предлагаем подборку из 10 анимационных фильмов, просмотр которых может стать хорошей рождественской традицией.

Полярный экспресс (2004)

"Полярный экспресс" — это американский компьютерный анимационный фильм 2004 года, снятый режиссером Робертом Земекисом по мотивам одноименной детской книги 1985 года, писателя Криса Ван Оллсбурга. Повесть рассказывает о необыкновенном путешествии детей на волшебном поезде "Полярный экспресс" на Северный полюс к Санта-Клаусу в канун Рождества. Фильм вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первый фильм, где вся игра актеров передана оцифровкой реальных людей. К слову, Том Хэнкс "играет" пять ролей в этом фильме: мальчик-главный герой, его отец, проводник, Дух Рождества и Санта Клаус.

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Все, что я хочу на Рождество — это ты (2017)
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