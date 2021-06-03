Съемки пятой части приключенческого фильма "Индиана Джонс" стартуют в Великобритании на следующей неделе, сообщает Deadline со ссылкой на осведомленный источник.

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К главной роли в картине вернется 78-летний Харрисон Форд, также в "Индиане Джонс" снимутся Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж и другие.

Режиссерское кресло займет Джеймс Мэнголд ("Логан"). Стивен Спилберг, снимавший предыдущие части, будет одним из продюсеров проекта. Композитор Джон Уильямс, работавший над каждой из предыдущих частей, напишет музыку к новому "Индиане Джонсу".

Детали сюжета пока остаются в секрете.

Премьера картины состоится 29 июля 2022 года.

Четвертый фильм франшизы, "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", вышел в 2008 году.

В 2020 году журнал Empire назвал Индиану Джонса величайшим героем в истории кино.