Съемки второго сезона сериала "Ведьмак", которые проходят в Англии, были остановлены из-за вспышки COVID-19 на площадке. Об этом сообщает Variety.

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Положительные тесты на коронавирус сдали четыре человека в съемочной группе сериала. Они не входят в число ведущих актеров "Ведьмака" и уже находятся на изоляции.

Производитель сериала Netflix заявил о том, что тесты на COVID-19 в ближайшее время сдадут все, кто работает на площадке "Ведьмака" в студии Arborfield Studios в окрестностях Лондона. Работа над проектом продолжится, когда Netflix сочтет ситуацию безопасной.

Съемки второго сезона "Ведьмака" уже останавливались из-за коронавируса в марте, когда болезнь была диагностирована у актера Кристофера Хивью. Возобновлена работа над шоу была только в августе, когда Великобритания ослабила ограничения на съемки фильмов и сериалов, введенные из-за пандемии.

"Ведьмак" считается одним из самых популярных сериалов производства Netflix. Он основан на фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Главные роли в проекте исполняют Генри Кэвилл, Фрейя Аллен и Аня Чалотра.

Ранее в сентябре стало известно, что из-за вызванных пандемией коронавируса изменений графика съемок "Ведьмака" от участия в них отказался один из ключевых для второго сезона актеров, датчанин Туэ Ерстед Расмуссен.