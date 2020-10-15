Телеканал Showtime выпустит 10-серийное продолжение сериала "Декстер" через восемь лет после того, как вышла его последняя серия, сообщает со ссылкой на The Hollywood Reporter портал телеканала "Дождь".

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Работой над проектом займется продюсер и сценарист Клайд Филлипс, создавший первые четыре сезона сериала. Под его руководством шоу получило три номинации на "Эмми" и четыре номинации на премию Гильдии сценаристов США. Главную роль, как и в прошлых сезонах, исполнит Майкл Си Холл.

Глава Showtime Гэри Левин говорил, что телеканал был готов вернуться к перезапуску "Декстера" только в том случае, если создателям сериала удастся реализовать "достойный" творческий подход. Предыдущий глава Дэвид Невинс тоже говорил, что сериал перезапустят, только если он будет "ощущаться как новое шоу".

По данным издания, начало съемок запланировано на начало 2021 года, премьера — на осень того же года.

Сериал "Декстер" рассказывает об эксперте-криминалисте Декстере Моргане, который убивает серийных убийц и маньяков. Он выходил в эфир с 2006 по 2013 год и закончился тем, что Декстер становится дровосеком и начинает вести жизнь в добровольном уединении.