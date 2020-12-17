Сериал о жизни Памелы Андерсон снимут без ее участия и консультаций
Foto: Reuters/Scanpix

Стриминговый сервис Hulu весной начнет съемки мини-сериала о личной жизни актрисы и модели Памелы Андерсон. Сама артистка в этом участия не принимает, но исполнительницу главной роли уже нашли.

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Самую известную "пляжную спасательницу" сыграет 31-летняя британка Лили Джеймс ("Золушка", "Ребекка", "Аббатство Даунтон").

Сериал о жизни Памелы Андерсон снимут без ее участия и консультаций
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Мини-сериал посвящен личной жизни актрисы и фотомодели, в частности – ее браку с первым мужем, музыкантом Томми Ли. События в ленте коснутся скандального эпизода в жизни пары – кражи их интимного видео, сделанного во время медового месяца.

Партнером Лили станет Себастиан Стэн ("Черный лебедь", "Тоня против всех", фильмы Marvel), он сыграет Томми. Над сериалом также работает Сет Роген – он выступит исполнительным продюсером и сыграет мужчину, укравшего откровенную запись супругов.

Дата премьеры сериала с рабочим названием "Пэм и Томми" пока не оглашается. Съемки начнутся следующей весной и пройдут без консультаций главных героев ленты, Памелы Андерсон и ее экс-супруга.

Звезда "Спасателей Малибу" вышла замуж за Томми Ли в 1995 году, на момент свадьбы пара была знакома меньше недели. За три года отношений у актрисы и музыканта родились два сына. Чета артистов не раз привлекала внимание таблоидов, как из-за украденного видео, так и из-за домашнего насилия Томми по отношению к Андерсон.

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