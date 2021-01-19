Сериал "Острые козырьки" будет закрыт после 6-го сезона
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Сериал "Острые козырьки" будет закрыт после 6-го сезона. Об этом сообщает еженедельник Variety со ссылкой на создателя шоу Стивена Найта.

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Он рассказал, что на данный момент уже идут съемки финальных эпизодов. По словам Найта, 6-й сезон станет лучшим и приведет в восторг поклонников сериала.

Сценарист также отметил, что "история продолжится, но в другой форме". Однако он не уточнил, как именно будет продолжен сериал.

"Острые козырьки" — британский криминальный драматический сериал, повествующий о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

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