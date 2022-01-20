Сериал по "Властелину колец" обзавелся полным названием, известна дата премьеры
Foto: Pixabay.com/paxillop

Сериал Amazon Prime Video по трилогии Джона Рональда Толкина "Властелин колец" обзавелся полным названием. Проект будет называться "Властелин колец: Кольца власти", сообщает Variety.

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"Это название, которое мы легко можем представить себе на переплете книги, стоящей на полке рядом с классикой Толкина", — говорится в заявлении шоураннеров сериала Джона Д. Пэйна и Патрика МакКэя.

По словам Пэйна и МакКэя, сюжет сериала объединит в себе "все ключевые истории Второго века Средиземья": создание колец Всевластья, восхождение властелина тьмы Саурона, эпическую сагу Нуменора и драму последнего альянса между людьми и эльфами.

"До этого момента зрители видели на экране только историю одного кольца. Но до того колец было много — и мы восхищены возможностью рассказать обо всех них", — добавили Пэйн и МакКэй.

Премьера сериала "Властелин колец: Кольца власти" запланирована на 2 сентября. Проект стал эксклюзивом Amazon Prime Video.

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