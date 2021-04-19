Сериал "Властелин колец" станет самым дорогим в истории

Производство первого сезона сериала "Властелин колец" будет стоить кинокомпании Amazon Studios $465 млн, пишет со ссылкой на The Hollywood Reporter портал iz.ru.

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В качестве сравнения издание напоминает, что бюджет одного сезона "Игры престолов" обходился HBO примерно в $100 млн.

"Это фантастика, это действительно так. Это будет самый дорогой телесериал из когда-либо созданных", — рассказал министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш.

Ранее планировалось, что на создание нескольких сезонов "Властелина колец" уйдет $500 млн, отмечает "Газета.ру".

Информация о бюджете нового фэнтези-сериала была обнародована в рамках закона об официальной информации правительства Новой Зеландии. Из документов следует, что киностудия запланировала снять пять сезонов шоу, а также заказала спин-офф.

Шоураннерами нового "Властелина колец" являются Джон Пэйн, Патрик МакКей и Хуан Антонио Байона. В сериале появятся как новые, так и всем знакомые персонажи. В съемках задействованы Роберт Арамайо и Джозеф Моул — они снимались в "Игре престолов", молодую Галадриэль сыграет Морфидд Кларк. Кроме того, британский актер англо-русского происхождения Максим Болдри сыграет одну из главных ролей в будущем проекте.